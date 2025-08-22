Βίντεο από το Ομάν κερδίζει τις καρδιές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το βίντεο δείχνει μία καμήλα να προσπαθεί να επιβιβαστεί σε λεωφορείο της Mwasalat (είναι ο επίσημος δημόσιος οργανισμός μεταφορών του Ομάν) με προορισμό το Ντοφάρ. Το περιστατικό συνέβη πρόσφατα και κοινοποιήθηκε στο Instagram. Στο βίντεο, μία καμήλα πλησιάζει ένα κόκκινο λεωφορείο της Mwasalat. Το λεωφορείο φαίνεται σταθμευμένο, καθώς το ζώο προσπαθεί να μπει μέσα, προκαλώντας την έκπληξη των επιβατών και των θεατών.

Το βίντεο διαδόθηκε γρήγορα στο διαδίκτυο και έφτασε μέχρι και στο X (πρώην Twitter). Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να σταματήσουν να γελούν με την εικόνα της καμήλας, η οποία έδειχνε πολύ περίεργη για το λεωφορείο.

Advertisement

Advertisement

Η Mwasalat μοιράστηκε το viral βίντεο στη σελίδα της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μία αστεία λεζάντα. Η ανάρτηση έγραφε: «Ακόμα και η καμήλα θέλει να πάει στο Ντοφάρ».

Η Mwasalat εκμεταλλεύτηκε την περίσταση για να προωθήσει τον τουρισμό του Ντοφάρ, παρουσιάζοντάς τον με τρόπο ώστε ακόμα και οι καμήλες να θέλουν να ταξιδέψουν εκεί. Αυτό αποτελεί υπενθύμιση για τους τουρίστες να ετοιμάσουν τις βαλίτσες τους για το φθινόπωρο και να κάνουν μια απόδραση το Σαββατοκύριακο με την Mwasalat.

Πηγή: News18