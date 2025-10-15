Η εικόνα μιλάει από μόνη της: Η Κιμ Καρντάσιαν παρουσίασε ένα νέο στρινγκ το οποίο εμπνέεται από το…τρίχωμα της ηβικής περιοχής.

Η 44χρονη τηλεπερσόνα παρουσίασε το «Faux Hair Micro String Thong» της SKIMS, που περιλαμβάνει ψεύτικες τρίχες διαφόρων ειδών και χρωμάτων.

Το λανσάρισμα έγινε μέσω ανάρτησης στο Instagram με βίντεο που παρέπεμπε σε τηλεπαιχνίδια της δεκαετίας του 1970 «Just Dropped: The Ultimate Bush» (Μόλις ήρθε: Ο Απόλυτος Θάμνος), αναφέρεται στη διαφήμιση. «Με το τολμηρό μας νέο Faux Hair Panty, το χαλί σας μπορεί να είναι ό,τι χρώμα θέλετε να είναι».

Η τιμή του θα είναι 42 ευρώ. Τα σχόλια online ποικίλλουν, με πολλούς χρήστες να μην εκφράζονται ιδιαίτερα θετικά, αν και κάποιοι σχολιάζουν πως, αν μη τι άλλο, η Κιμ Καρντάσιαν ξέρει από μάρκετινγκ.