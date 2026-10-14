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Προληπτικά μέτρα για την πεζογέφυρα που οδηγεί στον εντυπωσιακό «Λαιμό του Διαβόλου» στους καταρράκτες Ιγκουασού της Βραζιλίας πήραν οι αρχές της χώρας εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Οι έντονες βροχοπτώσεις εξαιτίας του φαινομένου Ελ Νίνιο στη Βραζιλία οδήγησαν στις αρχές στην προληπτική αποσυναρμολόγηση της πεζογέφυρας προκειμένου να μην καταστραφεί από την απότομη άνοδο της στάθμης του νερού.

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Η απόφαση ελήφθη όταν η παροχή του ποταμού Ιγκουασού ξεπέρασε τα 12.000 κυβικά μέτρα νερού ανά δευτερόλεπτο, δηλαδή ήταν περισσότερο από οκτώ φορές υψηλότερη σε σχέση με τον μέσο όρο.

🚨 URGENTE: PELIGROSO TRABAJO | Se está desarmando la pasarela de las Cataratas del Iguazú lado Brasil 🇧🇷 – Caudal 12000m3/s.



📍 Garganta del Diablo. pic.twitter.com/kQz3vZ2qLz October 13, 2026

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media διακρίνονται άνθρωποι να αφαιρούν προστατευτικά κιγκλιδώματα από την πεζογέφυρα την ώρα που τα ορμητικά νερά περνούν από κάτω.

Να σημειωθεί ότι η UNESCO έχει αναγνωρίσει τους καταρράκτες Ιγκουασού, ως ένα από τα μεγαλύτερα και εντυπωσιακότερα συστήματα καταρρακτών στον κόσμο, βρίσκονται στα σύνορα της Αργεντινής με τη Βραζιλία και εκτείνονται σε μήκος περίπου 2.700 μέτρων.

Εξαιτίας του φαινομένου Ελ Νίνιο το 2023 και το 2024, οι αρχές της Αργεντινής είχαν κλείσει το τμήμα του πάρκου που βρίσκεται στην πλευρά της χώρας τους, εξαιτίας πλημμυρών.