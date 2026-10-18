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Ο Σαμπατίνι, ο οποίος εξαναγκάστηκε σε παραίτηση το 2021 μετά από καταγγελίες για ανάρμοστη σχέση, υποστήριξε ότι η σχέση ήταν συναινετική και οι κατηγορίες ψευδείς.

Οι ένορκοι απέρριψαν τις ανταγωγές της Κνάους περί παρενόχλησης, ενώ η πλευρά της ανακοίνωσε την πρόθεσή της να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Ο Σαμπατίνι, που πλέον δραστηριοποιείται ερευνητικά στην Πράγα και τη Μασαχουσέτη, εξέφρασε την ελπίδα η ετυμηγορία αυτή να συμβάλει στην αποκατάσταση της επαγγελματικής του φήμης.

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Ο Δρ. Ντέιβιντ Σαμπατίνι, πρώην καθηγητής βιολογίας στο MIT και διακεκριμένος ερευνητής στον τομέα της βιοϊατρικής, αποζημιώθηκε την Παρασκευή με το ποσό των 6 εκατομμυρίων δολαρίων, αφού σώμα ενόρκων έκρινε ότι η πρώην συνάδελφός του, η Δρ. Κριστίν Νάους, τον είχε δυσφημίσει.

Την εποχή που διατυπώθηκαν οι κατηγορίες, ο Σαμπατίνι ηγούνταν ενός ερευνητικού εργαστηρίου στο Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Έρευνας «Γουάιτχεντ» (Whitehead Institute for Biomedical Research) στο Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης, για περίπου 24 χρόνια.

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Το έργο του επικεντρωνόταν στην κυτταρική βιολογία και τις συνδέσεις της με τις νευροεκφυλιστικές ασθένειες, τον διαβήτη, τη γήρανση και τον καρκίνο.

A civil jury ruled in favor of ex-MIT scientist David Sabatini, who was accused by a younger colleague of inappropriate sexual conduct in his Cambridge research lab, and awarded him $6 million in damages. https://t.co/lXDcUxIKmx October 16, 2026

Οπως αναφέρει η Boston Globe, Ο καθηγητής του ΜΙΤ εξαναγκάστηκε σε αποχώρηση από το εργαστήριό του το 2021, όταν εσωτερική έρευνα του Ινστιτούτου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι διατηρούσε στο παρελθόν ερωτική σχέση με τη νεότερη και λιγότερο έμπειρη συνάδελφό του, Κρίστιν Κνάους, για την επαγγελματική εξέλιξη της οποίας διαδραμάτιζε καθοριστικό ρόλο. Η ίδια έρευνα ανέφερε ότι στο εργαστήριο επικρατούσε ανάρμοστο κλίμα σεξουαλικού χαρακτήρα, με την Κνάους να υποστηρίζει ότι η σχέση τους ήταν προϊόν εξαναγκασμού.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2012 και ξεκίνησε μια σεξουαλική σχέση το 2018, η οποία έληξε τον επόμενο χρόνο, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα στα οποία είχε πρόσβαση το Fox News Digital. Η Κνάους ισχυρίστηκε αργότερα ότι η σχέση αυτή ήταν αποτέλεσμα εξαναγκασμού.

— This is the Amber Heard type who destroyed David Sabatini’s life and career. He may have gotten a big judgement against her from the jury, but he will likely have to fight to see even a penny of it. Meanwhile she gets to continue her illustrious career at MIT as a prof with her own lab. Disgusting. — Colonel Kurtz -PopCulture/ Politics/ Life (@colonelkurtz99) October 17, 2026

Από την πλευρά του, ο Σαμπατίνι αρνήθηκε κατηγορηματικά τις αιτιάσεις περί ανάρμοστου κλίματος. Επέμεινε ότι η σχέση τους ήταν απολύτως συναινετική και ότι η Κνάους σχεδίασε την απόλυση και τη διαπόμπευσή του όταν εκείνος εκδήλωσε ενδιαφέρον για άλλη γυναίκα.

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«Ονειρευόμουν αυτή τη στιγμή» δήλωσε ο καθηγητής του MIT



«Είναι εξωπραγματικό», δήλωσε ο 58χρονος διακεκριμένος επιστήμονας σε τηλεφωνική επικοινωνία μετά την απόφαση. «Ονειρευόμουν αυτή τη στιγμή όλο αυτό το διάστημα, αλλά συχνά πίστευα ότι δεν θα άντεχα οικονομικά, ψυχολογικά ή σωματικά».

Σχεδόν πέντε χρόνια μετά την κατάθεση της αγωγής, το σώμα των ενόρκων της Κομητείας Σάφοκ δικαίωσε τον Σαμπατίνι, κρίνοντας ότι η Κνάους τον δυσφήμησε και ζημίωσε την επαγγελματική του πορεία.

Παράλληλα, οι ένορκοι απέρριψαν τις ανταγωγές της Κνάους, η οποία ισχυριζόταν ότι έπεσε θύμα παρενόχλησης και εκδικητικής συμπεριφοράς.

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"It wasn’t so long ago that DEI offices had enormous power on campus, where they could sway hiring decisions or help bring down even world-renowned faculty members. Just ask David Sabatini. He was a molecular biologist working in Cambridge to figure out a protein called mTOR, which plays a critical role in tumor development, and he was at the top of his field. His research laid some of the groundwork for drug discoveries around organ transplantation and cancer treatment, and he was predicted to win the Nobel Prize. But Sabatini was fired in August 2021 from the job that paid his salary and resigned from two others, his name and reputation destroyed. He had been working in science for about 25 years without so much as a complaint, he told me. But then Kristin Knouse, a fellow researcher with whom Sabatini had a consensual relationship, accused him of sexual harassment. ‘I lost everything,’ he told me back in 2022. ‘My whole life imploded.’" —@SnoozyWeiss — The Free Press (@TheFP) June 5, 2025

Η δικηγόρος της Κνάους, Έλεν Ζάκερ, δήλωσε το βράδυ της Παρασκευής ότι η εντολέας της θα ασκήσει έφεση. «Η θλιβερή πραγματικότητα της εποχής μας είναι ότι η κοινωνία δυσκολεύεται ακόμη να πιστέψει τις γυναίκες και να κατανοήσει τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν από άνδρες που ορίζουν τη μοίρα τους», ανέφερε η Ζάκερ, προσθέτοντας ότι η Κνάους «κατέθεσε στο δικαστήριο λέγοντας την αλήθεια».

Η Κνάους είναι επίκουρη καθηγήτρια Βιολογίας στο MIT και μέλος του διδακτικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Koch για την Ολοκληρωμένη Έρευνα του Καρκίνου, το οποίο συνδέεται με το πανεπιστήμιο.

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Πώς το σκάνδαλο επηρέασε την καριέρα του Σαμπατίνι



Οι καταγγελίες ανέτρεψαν πλήρως την καριέρα του Σαμπατίνι. Μετά την απομάκρυνσή του από το MIT και το Ινστιτούτο Γουάιτχεντ, βρέθηκε σε συζητήσεις με το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Ωστόσο, το 2022, φοιτητές και προσωπικό πραγματοποίησαν διαδηλώσεις ενάντια στην ενδεχόμενη πρόσληψή του, με αποτέλεσμα το πανεπιστήμιο να μην προχωρήσει.

Το 2023 προσλήφθηκε από το Ινστιτούτο Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας στην Πράγα, ενώ στη συνέχεια ίδρυσε παράρτημα του ινστιτούτου στην περιοχή της Βοστόνης. Έκτοτε μοιράζει το χρόνο του μεταξύ Μασαχουσέτης και Τσεχίας.

Ο Σαμπατίνι εξέφρασε την ελπίδα ότι η ετυμηγορία αποτελεί βήμα για την αποκατάσταση της φήμης του. «Πριν από αυτό, ο κόσμος με έκρινε από το σπουδαίο εργαστήριό μου και την καθοδήγηση που παρείχα στους νέους επιστήμονες», ανέφερε. «Στην πλειονότητά τους, οι ειδικευόμενοί μου στάθηκαν στο πλευρό μου καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της περιπέτειας».

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«Ελπίζω να επιστρέψω στην εποχή που θα με κρίνουν ξανά μόνο για την επιστήμη και το εκπαιδευτικό μου έργο», πρόσθεσε.

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Από την πλευρά του, το Ινστιτούτο Γουάιτχεντ ανέφερε σε ανακοίνωσή του μετά την ετυμηγορία ότι οι νομικές αξιώσεις εναντίον του είχαν ήδη απορριφθεί παλαιότερα. «Συνεπώς, το Ινστιτούτο δεν ήταν διάδικος στην υπόθεση και η απόφαση αφορά αποκλειστικά τους εμπλεκόμενους, δηλαδή τους Σαμπατίνι και Κνάους».

Με πληροφορίες από New York Times

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