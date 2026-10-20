Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τον θάνατο του Κερτ Κομπέιν, τραγουδιστή των Nirvana, μετά την παραδοχή του πρώην αρχηγού της αστυνομίας ότι υπήρχαν αντιφάσεις ανάμεσα σε κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία και στα συμπεράσματα της αστυνομικής έκθεσης.

Νέες αμφιβολίες για τον θάνατο του Κερτ Κομπέιν

Όπως αναφέρει η New York Post, επικαλούμενη πρόσωπα που έχουν γνώση των ερευνών, το Γραφείο Αστυνομικής Λογοδοσίας (OPA) του Σιάτλ άρχισε πρόσφατα να εξετάζει τον ισχυρισμό ότι ο Σον Μπαρνς «αναγνώρισε πως τα στοιχεία που συλλέχθηκαν» όταν πέθανε ο τραγουδιστής των Nirvana ήταν «αντιφατικά» σε σχέση με όσα αναφέρονταν στην αρχική αστυνομική έκθεση.

Advertisement

Advertisement

Στις 4 Νοεμβρίου 2025, ο Μπαρνς συναντήθηκε στα κεντρικά γραφεία της αστυνομίας με την επικεφαλής ερευνήτρια της ομάδας, Μισέλ Γουίλκινς, και τον νομικό σύμβουλό της, Μαρκ Λάρσον, πρώην ανώτερο εισαγγελέα της κομητείας Κινγκ. Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα συμπεράσματα επιστημονικής εργασίας, η οποία είχε αξιολογηθεί από ανεξάρτητους ειδικούς και κατέληγε ότι ο Κομπέιν είχε δολοφονηθεί.

Shocking new claim over Kurt Cobain death probe prompts official review https://t.co/L3PWzTie3j https://t.co/6evFyqoYoM October 19, 2026

Σύμφωνα με την ομάδα, ένα από τα βασικά ζητήματα αφορούσε την απουσία εμφανών ιχνών αίματος στο αριστερό χέρι του μουσικού, με το οποίο φέρεται να κρατούσε την κάννη της καραμπίνας κοντά στο στόμα του.

Ο Λάρσον φέρεται να επισήμανε ότι αυτό θα μπορούσε να σημαίνει πως το χέρι του Κομπέιν τοποθετήθηκε πάνω στο όπλο μετά τον πυροβολισμό, όπως αναφέρει η nypost. Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο Μπαρνς απάντησε: «Άρα αυτή είναι η εξήγηση, το χέρι τοποθετήθηκε μετά το συμβάν με τα πιτσιλίσματα αίματος».

Όταν τέθηκε το ζήτημα της ταχύτητας με την οποία ο θάνατος είχε χαρακτηριστεί αυτοκτονία, ο Μπαρνς φέρεται να απάντησε ότι ένα συμπέρασμα προκύπτει μετά την έρευνα. Όπως ανέφερε, παρότι δεν υπηρετούσε τότε στην αστυνομία του Σιάτλ, η εκπαίδευσή του ως ερευνητή τον είχε διδάξει ότι κάθε θάνατος εξετάζεται αρχικά ως πιθανή ανθρωποκτονία και στη συνέχεια διατυπώνεται το τελικό πόρισμα.

Τον Ιανουάριο, η αστυνομία του Σιάτλ ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται να ανοίξει ξανά την υπόθεση, επιμένοντας στο αποτέλεσμα επανεξέτασης του 2014, σύμφωνα με την οποία δεν υπήρχαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Η ερευνήτρια και εκπρόσωπος Τύπου της ομάδας, Μπεβ Άιρλαντ, χαρακτήρισε ενθαρρυντική την έρευνα του Γραφείου Λογοδοσίας, επισημαίνοντας ότι η επιστημονική εργασία περιλαμβάνει εκτενή έρευνα, ιατροδικαστική ανάλυση και ανεξάρτητες βαλλιστικές εξετάσεις. Τόνισε ότι τα ευρήματα αξίζουν προσεκτική εξέταση και ουσιαστική απάντηση, αντί για μια τυπική απόρριψη.

Η ομάδα διευκρινίζει ότι δεν ισχυρίζεται πως απέδειξε οριστικά ότι ο Κομπέιν δολοφονήθηκε, αλλά ζητά να εξεταστούν εκ νέου και διεξοδικά τα ζητήματα που έχει θέσει.