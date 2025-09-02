Κιμ Γιονγκ Ουν - Το τρένο το οποίο φαίνεται να μετέφερε τον Βορειοκορεάτη ηγέτη

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν έφτασε στην Κίνα, συνοδευόμενος από την κόρη του Κιμ Τζου Αε, προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό του προέδρου της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ και του Βλάντιμιρ Πούτιν της Ρωσίας, για την «Ημέρα της Νίκης».

Φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, δείχνουν τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας να κατεβαίνει από το τρένο με την κόρη του, η οποία θεωρείται ως η πιθανή διάδοχός του στο μέλλον.

Οι πληροφορίες για τη νεαρή Κιμ είναι αρκετά περιορισμένες, αν και τα τελευταία χρόνια έχει εμφανιστεί δημόσια στο πλευρό του πατέρα της. Σχετικά με την ηλικία της, οι πληροφορίες είναι αντικρουόμενες. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας δήλωνε το 2023 ότι η εκτιμώμενη ηλικία της είναι περίπου τα 10 έτη.

Στην κάτω φωτογραφία αριστερά, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης και από πίσω η κόρη του

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας, τον Κιμ υποδέχθηκαν στο Πεκίνο αρκετά υψηλόβαθμα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εξωτερικών Γουάνγκ Γι.

Όπως όλα δείχνουν, η συνάντηση έγινε σε καλό κλίμα, με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη να ευχαριστεί τον πρόεδρο Σι για την «θερμή φιλοξενία» που του επιφύλλαξαν.

Ο Κιμ αναχώρησε από την Πιονγκγιάνγκ τη Δευτέρα (1/9), αλλά το ταξίδι με το τρένο διήρκεσε αρκετές ώρες. Η παρουσία του στο Πεκίνο σηματοδοτεί την πρώτη επίσκεψη Βορειοκορεάτη ηγέτη στην κινεζική στρατιωτική παρέλαση από το 1959.

Η τελευταία του επίσκεψη στην κινεζική πρωτεύουσα ήταν το 2019 σε εκδήλωση για την 70η επέτειο των δύο χωρών, σχετικά με τις διπλωματικές τους σχέσεις.

Η συνοδεία που φαίνεται να μεταφέρει τον Βορειοκορεάτη ηγέτη

Το θωρακισμένο τρένο του Κιμ

Ο Κιμ έφτασε στην κινεζική πρωτεύουσα με το θωρακισμένο τρένο του, το οποίο λέγεται ότι διαθέτει εστιατόριο με εκλεκτά γαλλικά κρασιά και πιάτα όπως φρέσκο αστακό. Το εν λόγω τρένο λέγεται πως διαθέτει περίπου 90 βαγόνια, αίθουσες συνεδριάσεων, χώρους υποδοχής και υπνοδωμάτια.

Η παράδοση να ταξιδεύει με τρένο «κληρονομήθηκε» από τον παππού του, Κιμ Ιλ Σουνγκ, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει επισκέψεις στο Βιετνάμ και την Ανατολική Ευρώπη. Ο πατέρας του, Κιμ Γιονγκ Ιλ, επίσης ταξίδευε με τρένο, καθώς σύμφωνα με σχετικές αναφορές φοβόταν να πετάξει με αεροπλάνο.

Όσον αφορά την στρατιωτική παρέλαση της Κίνας, σε αυτήν θα παρελάσουν δεκάδες χιλιάδες στρατιωτική στην ιστορική πλατεία Τιενανμέν στο Πεκίνο. Η παρέλαση σχετίζεται με την 80η επέτειο της επίσημης παράδοσης της Ιαπωνίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, που σηματοδοτεί την λήξη της πολεμικής σύρραξης.

Πηγή: BBC

