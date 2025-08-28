Ο τετράκις νικητής του Γύρου της Γαλλίας, Κρις Φρουμ, μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο μετά από σοβαρό ατύχημα που είχε στη νότια Γαλλία.

Ο 40χρονος Βρετανός διακομίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε νοσοκομείο με ελικόπτερο, έπειτα από πτώση κοντά στην Τουλόν, περίπου 170 χιλιόμετρα από το σπίτι του στο Μονακό.

Advertisement

Advertisement

Η ομάδα του περιέγραψε το ατύχημα ως «σοβαρό», αλλά ανέφερε ότι βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση και δεν υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Ωστόσο, οι εξετάσεις έδειξαν ότι ο Φρουμ έχει πέντε σπασμένα πλευρά, κατάρρευση πνευμόνων και κάταγμα οσφυϊκού σπονδύλου.

Η γαλλική εφημερίδα L’Equipe μετέδωσε ότι ο Φρουμ μιλούσε κατά την άφιξή του και μπόρεσε να μιλήσει με το ιατρικό προσωπικό.

Την Πέμπτη θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στη σπονδυλική του στήλη.

Κανένας άλλος ποδηλάτης δεν ενεπλάκη στο ατύχημα.

Ο Φρουμ κατέκτησε τον πρώτο από τους τέσσερις τίτλους του στον Γύρο της Γαλλίας το 2013, κερδίζοντας τρεις συνεχόμενες φορές μεταξύ 2015 και 2017.

Advertisement

Ο Φρουμ, που είχε σπάσει την κλείδα του στον Γύρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων τον Φεβρουάριο, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι το 2025 θα μπορούσε να είναι η τελευταία του χρονιά στον επαγγελματικό αθλητισμό.

Πηγή: BBC

Advertisement