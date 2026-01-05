Εκτός του ψηφοδελτίου του ΔΗΣΥ τίθεται ο Κύπριος βουλευτής Νίκος Σύκας, μετά από καταγγελία για ξυλοδαρμό της συντρόφου του, όπως ανακοινώθηκε από την πρόεδρο του κόμματος- με τον ίδιο να απαντά μέσω των social media, κάνοντας λόγο για «λαϊκά δικαστήρια» και να δηλώνει πως «αρνείται κατηγορηματικά την καταγγελία».

Σε ανάρτησή της η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, χωρίς να τον κατονομάζει, γράφει πως «Ως Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, δηλώνω με απόλυτη σαφήνεια ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή σε καταγγελίες βίας. Σεβόμαστε πλήρως τη Δικαιοσύνη και το τεκμήριο της αθωότητας, όμως η διερεύνηση πρέπει να γίνει άμεσα και χωρίς σκιές. Θεωρώ απαραίτητη την αυτόβουλη αποποίηση της ασυλίας. Παράλληλα, ο Βουλευτής τίθεται εκτός ψηφοδελτίου και αυτή είναι η εισήγηση μου προς τα αρμόδια όργανα του κόμματος. Η βία, και ιδιαίτερα κατά των γυναικών, προσβάλλει τις αξίες που υπηρετούμε. Οι αρχές μας δεν είναι διαπραγματεύσιμες».

Advertisement

Advertisement

Ως Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, δηλώνω με απόλυτη σαφήνεια ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή σε καταγγελίες βίας.



Σεβόμαστε πλήρως τη Δικαιοσύνη και το τεκμήριο της αθωότητας, όμως η διερεύνηση πρέπει να γίνει άμεσα και χωρίς σκιές. Θεωρώ απαραίτητη την αυτόβουλη αποποίηση της ασυλίας.… — Annita Demetriou (@AnnitaDemetriou) January 4, 2026

Σε δική του ανάρτηση ο κ. Σύκας γράφει τα εξής: «Λυπούμαι πραγματικά που είμαι υποχρεωμένος να σχολιάσω δημοσίως δημοσιεύματα και σχόλια τα οποία με εμπλέκουν σε υπό διερεύνηση καταγγελία και επιθυμώ να τονίσω τα εξής:

«* Αρνούμαι κατηγορηματικά την καταγγελία, αλλά και τα υπονοούμενα τα οποία αφήνονται σε βάρος μου.

* Νιώθω σοκαρισμένος από το γεγονός ότι η καταγγελία διέρρευσε στα μέσα ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης και στήθηκαν λαϊκά δικαστήρια, προτού καν αξιολογηθεί η οποιαδήποτε μαρτυρία και προτού κληθώ να δώσω τη δική μου κατάθεση για τα γεγονότα.

* Παρόλα αυτά, δηλώνω ότι σέβομαι απόλυτα τις ερευνητικές διαδικασίες και, ανά πάσα στιγμή, είμαι έτοιμος να καταθέσω τα πραγματικά γεγονότα.

Τέλος, επιφυλάσσω όλα τα νόμιμα μου δικαιώματα».

Σύμφωνα με το philenews, η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία γυναίκας, η οποία προσήλθε σήμερα στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού και ανέφερε ότι δέχθηκε ξυλοδαρμό και σωματική βία από τον εν λόγω βουλευτή και σύντροφό της, πριν από μερικές ημέρες, ενώ οι δύο ήταν στην Ελλάδα. Μετά την επιστροφή της στην Κύπρο, υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και ακολούθως προχώρησε σε επίσημη καταγγελία.