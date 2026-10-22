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Οι αρχές εξετάζουν γεγονότα της περιόδου 2003-2006, κατά την οποία συνεργάτες του φέρονται να παραποίησαν έγγραφα για να αποφύγουν τη φορολογία και να συγκαλύψουν περιουσιακά στοιχεία.

Η έρευνα αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες, ενώ ο αναπληρωτής διευθυντής του τμήματος καταπολέμησης του εγκλήματος επισήμανε ότι ο χρόνος που έχει παρέλθει δυσχεραίνει τη διαδικασία.

Ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς αρνείται κάθε παράνομη πράξη, υποστηρίζοντας ότι βασίστηκε στις συμβουλές επαγγελματιών εμπειρογνωμόνων κατά τη διαχείριση των υπεράκτιων επιχειρήσεών του.

Η Deloitte Κύπρου δήλωσε ότι ενεργεί σύμφωνα με τους νόμους και δεν έχει πλέον πρόσβαση στο σχετικό υλικό λόγω της παλαιότητας των εγγράφων.

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Η αστυνομία της Κύπρου ξεκίνησε ποινική έρευνα σχετικά με τις οικονομικές και φορολογικές υποθέσεις του πρώην ιδιοκτήτη της Τσέλσι, Ρόμαν Αμπράμοβιτς, μετά από δημοσίευμα της εφημερίδας «Guardian» και των συνεργαζόμενων μέσων ενημέρωσης.

Σε ακρόαση επιτροπής στη Βουλή της Κύπρου, ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας του νησιού δήλωσε ότι εξετάζουν γεγονότα που συνέβησαν μεταξύ 2003 και 2006, ενώ η έρευνα αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες.

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Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια έρευνας που διεξήγαγαν η εφημερίδα «Guardian», το «Bureau of Investigative Journalism» και το BBC σχετικά με τη διαχείριση της εκτεταμένης επιχειρηματικής αυτοκρατορίας του δισεκατομμυριούχου Ρώσου ολιγάρχη.

Αμπράμοβιτς: Συνεργάτες του φέρεται να είχαν παραποιήσει έγγραφα

Η έρευνα αποκάλυψε ότι συνεργάτες του Αμπράμοβιτς – μεταξύ των οποίων και υπάλληλοι του κυπριακού παραρτήματος της διεθνούς λογιστικής εταιρείας Deloitte – φαίνεται να έχουν παραποιήσει έγγραφα που αφορούσαν τις υπεράκτιες επιχειρήσεις του.

Οι ενέργειές τους, συμπεριλαμβανομένης της προφανής αναδρομικής χρονολόγησης βασικών εγγράφων που αφορούσαν περιουσιακά στοιχεία αξίας δισεκατομμυρίων λιρών, φαίνεται να βοήθησαν τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον Αμπράμοβιτς να αποφύγουν τη φορολογία και να συγκαλύψουν περιουσιακά στοιχεία, όπως διαπίστωσε η έρευνα.

Η εμπλοκή της κυπριακής αστυνομίας αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια τακτικής συνεδρίασης κυπριακής κοινοβουλευτικής επιτροπής με θέμα «θεσμοί, αξίες και ο επίτροπος διοίκησης», σύμφωνα με το CIReN, τον κυπριακό συνεργάτη του Guardian.

Ο Ανδρέας Αναστασιάδης, αναπληρωτής διευθυντής του τμήματος καταπολέμησης του εγκλήματος, δήλωσε ότι η αστυνομία είχε αρχίσει να συλλέγει στοιχεία μετά την καταγγελία και ότι η έρευνα αναμένεται να διαρκέσει έξι μήνες, αν και πρόσθεσε ότι ο χρόνος που έχει παρέλθει θα δυσχεράνει την έρευνα.

Ανέφερε επίσης ότι η αστυνομία θα συμβουλευτεί τις αρμόδιες αρχές για την αξιολόγηση του διαθέσιμου υλικού.

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Ο πρώην ιδιοκτήτης της Τσέλσι έχει αρνηθεί στο παρελθόν οποιαδήποτε παράνομη πράξη και δήλωσε ότι βασίστηκε στις συμβουλές επαγγελματιών εμπειρογνωμόνων. Η Deloitte Κύπρου έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι «ενεργεί σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους» και ότι δεν μπορούσε πλέον να έχει πρόσβαση στο σχετικό υλικό λόγω του χρόνου που είχε παρέλθει.

Τα ευρήματα της εφημερίδας «The Guardian» σχετικά με τα οικονομικά του Αμπράμοβιτς βασίστηκαν στη διαρροή «Cyprus Confidential», η οποία περιελάμβανε περισσότερα από 500.000 έγγραφα, τα οποία δόθηκαν αρχικά στο Διεθνές Κονσόρτσιουμ Ερευνητικών Δημοσιογράφων και αναλύθηκαν από οργανισμούς όπως το Γραφείο Ερευνητικής Δημοσιογραφίας και το BBC.

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