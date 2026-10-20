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Τεράστιες καταστροφές υπέστη το 140 ετών κτιρίο που στέγαζε το δημαρχείο της Λιμόζ στην Γαλλία μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε εν μέσω των διαδηλώσεών που έχουν εκδηλωθεί σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο από drone αποκαλύπτον το μέγεθος της καταστροφής καθώς φαίνεται η οροφή να έχει καταρρεύσει, ενώ το κτίσμα του 19ου αιώνα φαίνεται να υποστή μεγάλες ζημιές.

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Σημειώνεται πως η φωτιά εκδηλώθηκε κατά της διαδηλώσεις της 17ης Οκτωβρίου με ομάδες ταραχοποιών να ανάβουν φωτιές και να επιτίθνεται σε δημαρχεία και άλλα δημόσια κτίρια και μνημεία.

🇫🇷 Another piece of France’s architectural heritage has been left in RUINS Devastating aerial footage shows the aftermath of a massive fire at Limoges City Hall, with its roof destroyed, wooden beams charred, and debris scattered throughout the historic building. The elegant stone facade is still standing, but the destruction behind it is heartbreaking 💔 Writer: Sol https://t.co/b7gKCB0Ryb October 20, 2026

Το δημαρχείο της Λιμόζ εγκαινιάστηκε στις 14 Ιουλίου 1883, ανήμερα της εθνικής εορτής της Γαλλίας. Σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Σαρλ-Αλφρέντ Λεκλέρ, με πρότυπο το παλαιό δημαρχείο του Παρισιού, και χρηματοδοτήθηκε μέσω της κληρονομιάς του εύπορου κατοίκου Αλφρέντ Φουρνιέ.

Η νεοαναγεννησιακή πρόσοψή του, τα έργα τέχνης που αναδείκνυαν την τοπική ιστορία και ο πύργος του ρολογιού, ύψους 43 μέτρων, το καθιστούσαν ένα από τα σημαντικότερα αρχιτεκτονικά σύμβολα της πόλης. Το 1975 χαρακτηρίστηκε ιστορικό μνημείο.

Οι εικόνες από drone αποτυπώνουν, πλέον, την απώλεια ενός κτιρίου που, επί περισσότερα από 140 χρόνια, αποτελούσε σημείο αναφοράς για την πολιτιστική ταυτότητα της Λιμόζ.