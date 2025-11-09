Όταν ο 15χρονος Πέδρο Ελία Γκαρζόν Ντελβό από τη Γαλλία ξεκίνησε ένα κυριακάτικο πρωινό του περασμένου μήνα να επισκεφθεί με τη μητέρα του και τον παππού το Λούβρο, πίστευε ότι θα περνούσε μια όμορφη ημέρα θαυμάζοντας τα εκθέματα του μουσείου. Αυτό που σίγουρα δεν περίμενε ήταν πως θα έβρισκε τις πόρτες του κλειστές εξαιτίας μιας ληστείας, αλλά και ότι η φωτογραφία του έξω από το Λούβρο θα τον έκανε παγκοσμίως γνωστό ως τον μυστηριώδη «άντρα με τη φεντόρα».

Στη φωτογραφία που τράβηξε ένας φωτογράφος του Associated Press στον «τόπο του εγκλήματος», εμφανίζονται τρεις αστυνομικοί να ακουμπούν σε ένα ασημί αυτοκίνητο που φράσσει την είσοδο του Λούβρου, λίγες ώρες μετά τη θεαματική ληστεία των γαλλικών βασιλικών κοσμημάτων. Στα δεξιά της εικόνας στέκεται μια μοναχική φιγούρα με κοστούμι, μια «πινελιά» φιλμ νουάρ μέσα σε μια σύγχρονη καταδίωξη.

Όταν ο έφηβος συνειδητοποίησε ότι η φωτογραφία του είχε συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές στα social media, η πρώτη του σκέψη δεν ήταν να βγει δημόσια και να πει ότι ήταν εκείνος. Αντιθέτως, ως φανατικός των ιστοριών του Σέρλοκ Χολμς και του Ηρακλή Πουαρό, αποφάσισε να αφήσει το παγκόσμιο κοινό να απολαύσει το σασπένς.

Καθώς στο διαδίκτυο κυκλοφορούσαν θεωρίες για την ταυτότητα του μυστηριώδους νεαρού της φωτογραφίας – κάποιοι τον θεωρούσαν ντετέκτιβ, άλλοι συνεργό των ληστών ή ακόμα και ψηφιακό δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης – ο Πέδρο επέλεξε να κρατήσει χαμηλό προφίλ. «Δεν ήθελα να πω αμέσως ότι ήμουν εγώ», δήλωσε αργότερα. «Υπήρχε ένα μυστήριο με αυτή τη φωτογραφία, το οποίο έπρεπε να κρατήσει».

Σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στο Αμερικανικό Πρακτορείο από το σπίτι του στο Ραμπουγιέ, 30 χιλιόμετρα έξω από το Παρίσι, εμφανίστηκε ντυμένος όπως ακριβώς και εκείνη την Κυριακή. Φορούσε το χαρακτηριστικό καπέλο τύπου φεντόρα, ένα γιλέκο Yves Saint Laurent δανεισμένο από τον πατέρα του, σακάκι επιλεγμένο από τη μητέρα του, προσεγμένη γραβάτα, παντελόνι Tommy Hilfiger και ένα παλιό ρωσικό ρολόι από την εποχή του πολέμου.

Η φεντόρα, φορεμένη ελαφρώς υπό γωνία, ήταν φόρος τιμής στον ήρωα της Γαλλικής Αντίστασης, Ζαν Μουλέν.

Από κοντά, ο Πέδρο είναι ένα έξυπνο και χαμογελαστό αγόρι που βρέθηκε τυχαία στο μουσείο του Λούβρου την ημέρα που αποφάσισαν να το… επισκεφτούν και κάποιοι φιλόδοξοι διαρρήκτες. Το διαδίκτυο ανέλαβε να συνεχίσει την ιστορία. Ο «άντρας με τη φεντόρα», όπως τον βάφτισαν οι χρήστες (καθώς το ιδιαίτερο στιλ του νεαρού τον κάνει να δείχνει μεγαλύτερος από 15 ετών), μετατράπηκε σε έναν μυστηριώδη ήρωα του κυβερνοχώρου, που θα μπορούσε να πρωταγωνιστεί σε σειρά εποχής του Netflix.

Ο ίδιος ο Πέδρο αντιλαμβάνεται τον λόγο που η εικόνα του προκάλεσε ερωτηματικά. «Στη φωτογραφία είμαι ντυμένος με στιλ της δεκαετίας του 1940, και ζούμε στο 2025. Υπάρχει όντως μια αντίθεση», λέει στον δημοσιογράφο του AP.

Η ιστορία πίσω από τη viral φωτογραφία και το ιδιαίτερο στιλ

Η πραγματική ιστορία πίσω από τη φωτογραφία είναι απλή. Ο Πέδρο, η μητέρα του και ο παππούς του είχαν πάει για επίσκεψη στο Λούβρο. Όταν έφτασαν εκεί όμως το βρήκαν κλειστό. Μη γνωρίζοντας τι είχε γίνει, πήγαν να ρωτήσουν τους αστυνομικούς γιατί δεν μπορούσαν να μπουν. Δευτερόλεπτα αργότερα, ο φωτογράφος του Associated Press, Τιμπό Καμί, που κάλυπτε το αστυνομικό μπλόκο, αποθανάτισε τον Πέδρο τη στιγμή που περνούσε.

«Όταν τραβήχτηκε η φωτογραφία, δεν το ήξερα», είπε ο Πέδρο. «Απλώς περνούσα από εκεί».

Τέσσερις ημέρες αργότερα, ένας γνωστός του έστειλε μήνυμα: «Εσύ είσαι αυτός;». «Μου είπε ότι η φωτογραφία είχε συγκεντρώσει πέντε εκατομμύρια προβολές», θυμάται. «Έμεινα λίγο έκπληκτος». Λίγο μετά, η μητέρα του τον κάλεσε για να του πει ότι η φωτογραφία του δημοσιεύτηκε στους New York Times. «Δεν συμβαίνει κάθε μέρα», είπε. Ξαδέλφια στην Κολομβία, φίλοι στην Αυστρία, οικογενειακοί γνωστοί και συμμαθητές άρχισαν να του στέλνουν στιγμιότυπα οθόνης και μηνύματα. «Μου έλεγαν ότι έγινα σταρ. Με εντυπωσίασε το γεγονός ότι με μία μόνο φωτογραφία μπορείς να γίνεις viral μέσα σε λίγες μέρες», εξήγησε ο Πέδρο.

Η εμφάνιση που τράβηξε τα βλέμματα δεκάδων εκατομμυρίων δεν ήταν μια… στολή φτιαγμένη ειδικά για την επίσκεψη στο μουσείο. Ο Πέδρο άρχισε να ντύνεται έτσι πριν από περίπου έναν χρόνο, εμπνευσμένος από την ιστορία του 20ού αιώνα και τις ασπρόμαυρες εικόνες καλοντυμένων πολιτικών και μυθιστορηματικών ντετέκτιβ.

«Μου αρέσει να είμαι κομψός», είπε στη συνέντευξή του. «Πηγαίνω στο σχολείο έτσι». Μέσα έναν «ωκεανό» από φούτερ και αθλητικά παπούτσια, εκείνος εμφανίζεται με κουστούμι, μια εμφάνιση που σίγουρα ξεχωρίζει και η οποία έχει αρχίσει να εμπνέει και άλλους συμμαθητές του.

Όσο για το καπέλο, αυτό έχει τη δική του ιεροτελεστία. Η φεντόρα προορίζεται μόνο για τα Σαββατοκύριακα, τις αργίες και τις επισκέψεις σε μουσεία.

