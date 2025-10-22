Η Λιθουανία ανέστειλε την εναέρια κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Βίλνιους αργά το βράδυ της Τρίτης (21/10) λόγω του εντοπισμού δεκάδων μετεωρολογικών μπαλονιών, αερόστατων δηλαδή τα οποία χρησιμοποιούνται από λαθρεμπόρους στον εναέριο χώρο της, σύμφωνα με ανακοίνωση του Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων (NCMC).

Τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια έχουν βυθιστεί επανειλημμένα στο χάος τις τελευταίες εβδομάδες λόγω της εμφάνισης drones και αεροπορικών παραβιάσεων, μεταξύ άλλων στα αεροδρόμια της Κοπεγχάγης και του Μονάχου.

Advertisement

Advertisement

✈️ Vilnius Airport suspends flights after dozens of smugglers’ balloons carrying cigarettes from Belarus enter Lithuanian airspace.

Eight flights redirected as European aviation faces repeated disruptions. 🇱🇹🎈#VilniusAirport #Lithuania #AirTraffic #Smuggling #breakingnews… pic.twitter.com/YpBGamXJWR — SG News (@SGNews123) October 22, 2025

«Οι πτήσεις έχουν διακοπεί λόγω των μετεωρολογικών μπαλονιών που χρησιμοποιούνται για τη λαθραία μεταφορά τσιγάρων από τη Λευκορωσία», ανέφερε το NCMC στην ανακοίνωση του, προσθέτοντας ότι οι επιβάτες κλήθηκαν να ακολουθήσουν τις επίσημες ενημερώσεις του αεροδρομίου.

Μέχρι στιγμής έχουν ανακατευθυνθεί οκτώ πτήσεις που είχαν ως προορισμό το Βίλνιους μεταξύ άλλων προς το αεροδρόμιο Κάουνας της Λιθουανίας και προς τη Βαρσοβία, σύμφωνα με τον φορέα εκμετάλλευσης του αεροδρομίου του Βίλνιους.

❗️An airport in Lithuania had to suspend flights when dozens of helium balloons, used by smugglers to carry contraband cigarettes from Belarus, entered its airspace. The disruption led to about 30 flights being affected as the airspace was closed.#Belarus #Lithuania pic.twitter.com/GOCIovLTrH — International Crisis Room 360 (@ICR360) October 22, 2025

Το αεροδρόμιο του Βίλνιους έκλεισε επίσης στις 5 Οκτωβρίου λόγω παρόμοιου περιστατικού με αερόστατα που μετέφεραν λαθραία τσιγάρα από τη γειτονική Λευκορωσία.