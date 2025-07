Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Σαΐντ Χατιμπζαντέχ, δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο IRNA ότι ισραηλινά πλήγματα έπληξαν κτίριο του υπουργείου Εξωτερικών, προκαλώντας τραυματισμούς σε αρκετούς εργαζόμενους.

The criminal regime of Israel launched a deliberate and ruthless strike on one of the buildings of Iran’s Ministry of Foreign Affairs, located directly across from the Institute for Political and International Studies.



Several civilians were injured in the attack, including a… pic.twitter.com/DLxlmvuvZe