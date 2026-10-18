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Η Δικαιοσύνη έλαβε εντολή να διερευνήσει τα γεγονότα με ταχύτητα, ώστε οι υπαίτιοι των καταστροφών να λογοδοτήσουν και να αποζημιώσουν τις προκληθείσες ζημιές.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε έκτακτο πακέτο στήριξης για τους πληγέντες, ενώ οι τοπικές αρχές αναλαμβάνουν αυξημένες ευθύνες για την προστασία των περιοχών τους.

Ο πρόεδρος τόνισε τη σημασία του διαλόγου, υπογραμμίζοντας ότι το δικαίωμα στη διαδήλωση διαχωρίζεται σαφώς από τις βίαιες πράξεις που υπονομεύουν τη δημοκρατία.

Ενόψει των προεδρικών εκλογών, ο Εμανουέλ Μακρόν απηύθυνε έκκληση για ενότητα, πολιτική ηρεμία και απόρριψη της βίας ως μέσου έκφρασης ή διεκδίκησης.

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Με διάγγελμά του το βράδυ της Κυριακής, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αναφέρθηκε στο κύμα βίας που σημάδεψε τη χώρα, χαρακτηρίζοντας πρωτοφανή τη βία που σημειώθηκε και ζητώντας ενότητα και ηρεμία, λιγότερο από έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία.

Ο Γάλλος πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι όσα έγιναν στις 17 Οκτωβρίου και τα προηγούμενα 24ωρα «δεν έχουν καμία εξήγηση, καμία δικαιολογία», και απέδωσε τα επεισόδια σε ομάδες που, όπως είπε, οπλίζει η ακροαριστερά. «Όλοι αναρωτιόμαστε ποιοι είναι επικεφαλής στα επεισόδια», σημείωσε.

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«Τίποτα και κανένας στη σκιά»

Ο Γάλλος πρόεδρος κατήγγειλε τις ενέργειες «ταραχοποιών από ακροαριστερές ομάδες του περιθωρίου, στους οποίους προσχώρησαν πολλοί παραβάτες», τους οποίους κατηγόρησε ότι επιδόθηκαν σε «ανεξέλεγκτη βία».

«Σας μιλώ απόψε σε μια στιγμή εξαιρετικής σοβαρότητας. Χθες, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ταραχοποιοί από μια ακροαριστερή περιθωριακή ομάδα —στους οποίους προσχώρησαν και πολλοί παραβάτες— λεηλάτησαν επιχειρήσεις, ενώ καταστράφηκαν δημόσια κτίρια. Γιατί να πυρπολήσουν το δημαρχείο της Λιμόζ; Πώς μπόρεσαν να φτάσουν σε αυτό το σημείο; Τίποτα δεν το εξηγεί, τίποτα δεν το δικαιολογεί. Όλοι νιώθουμε οργή και ντροπή», δήλωσε στην αρχή του διαγγέλματος.

Για τις έρευνες, ο Μακρόν δήλωσε ότι η Δικαιοσύνη έχει ήδη λάβει εντολή να δράσει με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα. «Δεν θα μείνει τίποτε και κανένας στη σκιά. Αυτοί που έχουν διαπράξει αδικήματα πρέπει να λογοδοτήσουν και να πληρώσουν», τόνισε, προσθέτοντας ότι όσοι προκάλεσαν καταστροφές πρέπει να αποζημιώσουν για τις ζημιές που προκάλεσαν.

Έκτακτο πακέτο στήριξης

«Επιχειρήσεις λεηλατήθηκαν· δημόσια κτίρια, καταστήματα και δημαρχεία δέχθηκαν επιθέσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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«Βλέποντας αυτές τις εικόνες, όλοι αναρωτηθήκαμε πώς είναι δυνατόν Γάλλοι πολίτες να κάνουν κάτι τέτοιο στη Γαλλία», συνέχισε ο αρχηγός του κράτους, αναφερόμενος στον εμπρησμό του δημαρχείου της Λιμόζ και του γραφείου τουρισμού της Λυών, στην εισβολή στο δημαρχείο της Μασσαλίας, καθώς και στην επίθεση στην κατοικία του νομάρχη στο Μπορντό.

Ο πρόεδρος ανακοίνωσε ότι από αύριο ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει έκτακτο πακέτο στήριξης για όσους επλήγησαν από τα επεισόδια. Παράλληλα, οι νομαρχίες και οι δημαρχίες θα αναλάβουν μεγαλύτερες ευθύνες για την προστασία των περιοχών τους, «με όσα μέσα μπορεί η κεντρική διοίκηση να τους διαθέσει άμεσα».

Διάκριση διαδηλωτών και δραστών βίας

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Ο Μακρόν υπογράμμισε ότι το δικαίωμα στη διαδήλωση και τη διαμαρτυρία αποτελεί «θεμέλιο λίθο της Δημοκρατίας» και ότι η Γαλλία δεν θα πέσει στην παγίδα να μπερδέψει όσους διαδηλώνουν με όσους διαλύουν. Αναγνώρισε επίσης ότι οι ανησυχίες των Γάλλων όλων των ηλικιών, και ιδίως των νέων, είναι απόλυτα κατανοητές και εισακούγονται.

Και πρόσθεσε: «Οι νέοι μας βιώνουν ένα βαθύ αίσθημα αγωνίας σχετικά με το μέλλον τους και τη δυνατότητά τους να βρουν τη θέση τους στην κοινωνία. Κατανοώ τους μαθητές και τους φοιτητές μας, και εκείνοι βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας δέσμευσής μου. Οι φωνές τους πρέπει να ακουστούν. Έχουμε διπλή ευθύνη: να αφουγκραστούμε την οργή τους και, ταυτόχρονα, να διαφυλάξουμε με αποφασιστικότητα τη δημοκρατική τάξη».

Εκκληση σε διάλογο

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Ο Γάλλος πρόεδρος συνέστησε «πολιτική ηρεμία», προειδοποιώντας ότι η ένταση ενεργοποιεί ασύμμετρες δυνάμεις, και ανακοίνωσε ότι κυβέρνηση και φορείς θα καθίσουν άμεσα στο ίδιο τραπέζι για όλα τα φλέγοντα ζητήματα. Ξεκαθάρισε πάντως ότι «ο διάλογος δεν σημαίνει ούτε υποχώρηση ούτε υπόθαλψη».

Κλείνοντας, ο Μακρόν απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες: «Η βία δεν είναι και δεν θα γίνει ποτέ επιλογή, η επιλογή θα γίνει από εσάς τους ίδιους στις κάλπες που έρχονται. Ναι στον διάλογο, ναι στις λύσεις, αλλά πάντα όχι στη βία». Όπως είπε, η χώρα «αξίζει να έχει μια καλή εκλογική αναμέτρηση» και χρειάζεται ενότητα.

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