Λεωφορείο έπεσε πάνω σε πεζοδρόμιο κοντά στην σταθμό Βικτώρια στο κέντρο του Λονδίνου με αποτέλεσμα αρκετοί πεζοί και ο οδηγός του οχήματος που εκτελέι τη γραμμή 24 να τραυματιστούν και να διακομιστούν στο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρει το ΒΒC, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι.

Αμέσως άρχισε έρευνα προς διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στο ατύχημα ενώ δεν έχουν γίνει συλλήψεις σύμφωνα με την Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου.

Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν πολλά οχήματα υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων περιπολικών, ασθενοφόρων και ενός πυροσβεστικού οχήματος να έχουν συρρέσει στο σημείο του δυστυχήματος και η περιοχή αποκλείστηκε.

Ο Emit Suker, 47 ετών, δήλωσε σύμφωνα με τον Guardian και το πρακτορείο ΡΑ: «[Το λεωφορείο] ερχόταν από το Γουέστμινστερ – πήγαινε πολύ γρήγορα και βγήκε από τον δρόμο». «Υπήρχαν περίπου 15, 16 άτομα μέσα στο λεωφορείο. Οι άνθρωποι ούρλιαζαν – ήταν τρομερό».

Ένας άλλος μάρτυρας δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων PA είπε: «Άκουσα μια τεράστια σύγκρουση – βγήκα έξω και υπήρχε μια γυναίκα στο έδαφος με πολλούς ανθρώπους γύρω της. Πολλοί άνθρωποι από το γυμναστήριο είχαν τρέξει να τη βοηθήσουν».

Ίχνη ντίζελ στο οδόστρωμα επί της οδού Άλλινγκτον ανάγκασε την αστυνομία να απαγορεύσει το κάπνισμα στην περιοχή λόγω φόβων για κάποιο περιστατικό.

Ένας εκπρόσωπος της υπηρεσίας ασθενοφόρων του Λονδίνου δήλωσε: «Κληθήκαμε στις 8:20 π.μ. σήμερα σε αναφορές για τροχαίο ατύχημα στην οδό Βικτώρια στο Γουεστμίνστερ. «Το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη και συνεργαζόμαστε με όλες τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης».

Η Rosie Trew, επικεφαλής παροχής υπηρεσιών λεωφορείων της TfL, δήλωσε: «Οι σκέψεις μας είναι με τους τραυματίες μετά από ένα περιστατικό με λεωφορείο στην οδό Βικτώρια. Συνεργαζόμαστε με την αστυνομία και τον φορέα εκμετάλλευσης, Transport UK, για την επείγουσα διερεύνηση αυτού του περιστατικού. Πρέπει να ήταν ένα οδυνηρό περιστατικό για όλους τους εμπλεκόμενους και έχουμε διαθέσιμη για παροχή υποστήριξης σε όποιν έχει πληγεί».

