Στην εξιχνίαση του βιασμού και της δολοφονίας μιας 16χρονης κοπέλας το 1984 προχώρησαν οι αρχές του Λονγκ Άιλαντ χάρη σε ένα καλαμάκι και τις εξετάσεις DNA.
Πρόκειται για το έγκλημα με θύμα την Τερέσα Φούσκο, η οποία βρέθηκε νεκρή στις 5 Δεκεμβρίου 1984, 20 ημέρες μετά την εξαφάνισή της κοντά σε παγοδρόμιο στην πόλη Λίνμπρουκ.
Οι αρχές της κομητείας Νασάου συνέλαβαν ως δράστη του εγκλήματος τον 63χρονο σήμερα Ρίτσαρντ Μπιλοντό, ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης καφετέριας την επίμαχη περίοδο.
Η 16χρονη είχε βιαστεί, ξυλοκοπηθεί και στραγγαλιστεί, με τη σορό της να εντοπίζεται σε ένα δάσος.
Η Φούσκο είχε εξαφανιστεί στις 10 Νοεμβρίου λίγες ώρες μετά την απόλυσή της από το παγοδρόμιο, στο οποίο εργαζόταν.
Η σύλληψη του Μπιλοντό, τον οποίο παρακολουθούσαν για καιρό οι αρχές, έγινε δυνατή αφού τον περασμένο Φεβρουάριο αγόρασε ένα ποτό κοντά στο σπίτι του και στη συνέχεια πέταξε το ποτήρι στα σκουπίδια, όπου το βρήκαν οι αστυνομικοί.
Όπως εξήγησε η εισαγγελέας που ανακοίνωσε τη σύλληψη του 63χρονου, «το DNA από το καλαμάκι, ταίριαζε με το δείγμα που είχε ληφθεί από το σώμα της Τερέζα».