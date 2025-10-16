Στην εξιχνίαση του βιασμού και της δολοφονίας μιας 16χρονης κοπέλας το 1984 προχώρησαν οι αρχές του Λονγκ Άιλαντ χάρη σε ένα καλαμάκι και τις εξετάσεις DNA.

Πρόκειται για το έγκλημα με θύμα την Τερέσα Φούσκο, η οποία βρέθηκε νεκρή στις 5 Δεκεμβρίου 1984, 20 ημέρες μετά την εξαφάνισή της κοντά σε παγοδρόμιο στην πόλη Λίνμπρουκ.

Advertisement

Advertisement

Οι αρχές της κομητείας Νασάου συνέλαβαν ως δράστη του εγκλήματος τον 63χρονο σήμερα Ρίτσαρντ Μπιλοντό, ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης καφετέριας την επίμαχη περίοδο.

Suspect identified as 63-year-old Richard Bilodeau was arraigned in court and charged with second-degree murder in connection with Fusco’s killing after being indicated by a grand jury on Wednesday, Nassau County District Attorney's Office announces. https://t.co/Oo0mzRqEfT pic.twitter.com/2xk2alNDot October 15, 2025

Η 16χρονη είχε βιαστεί, ξυλοκοπηθεί και στραγγαλιστεί, με τη σορό της να εντοπίζεται σε ένα δάσος.

Η Φούσκο είχε εξαφανιστεί στις 10 Νοεμβρίου λίγες ώρες μετά την απόλυσή της από το παγοδρόμιο, στο οποίο εργαζόταν.

Η σύλληψη του Μπιλοντό, τον οποίο παρακολουθούσαν για καιρό οι αρχές, έγινε δυνατή αφού τον περασμένο Φεβρουάριο αγόρασε ένα ποτό κοντά στο σπίτι του και στη συνέχεια πέταξε το ποτήρι στα σκουπίδια, όπου το βρήκαν οι αστυνομικοί.

Όπως εξήγησε η εισαγγελέας που ανακοίνωσε τη σύλληψη του 63χρονου, «το DNA από το καλαμάκι, ταίριαζε με το δείγμα που είχε ληφθεί από το σώμα της Τερέζα».

We hope Theresa Fusco's mom and family are still with us, to see her perhaps, finally get justice! The Fusco family has been waiting over 40 years for the person(s) responsible for Theresa's murder, to be held accountable. Hopefully that day is finally here. (5/5) pic.twitter.com/JsrCrAjBGR — Nathan Adams (@NateAdams5k) October 15, 2025