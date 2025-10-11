Τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον δώδεκα ακόμη τραυματίστηκαν έπειτα από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στο Λίλαντ, μια μικρή πόλη στην πολιτεία του Μισισιπή των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο δήμαρχος του Λίλαντ, Τζον Λι, δήλωσε στο CBS News ότι το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, σε κεντρικό δρόμο της πόλης. Όπως ανέφερε, τέσσερις από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν αεροπορικώς σε νοσοκομεία της περιοχής, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για την κατάστασή τους.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις, ενώ η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Leland, Mississippi homecoming game shooting:



– Shooting occurred during gathering after the game



– 20 people were shot, according to Sen. Derrick Simmons



– At least 4 killed, 16 injured



– 4 in critical condition



(CBS, KCCI) | Footage: Brina Ladii Savage via Facebook pic.twitter.com/mpckPj6tDo October 11, 2025

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, την ώρα του περιστατικού στην πόλη είχαν συγκεντρωθεί κάτοικοι και επισκέπτες για να παρακολουθήσουν αγώνα της ομάδας Leland High School, η οποία επρόκειτο να αντιμετωπίσει την Charleston High School, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του σχολικού διαμερίσματος.

Το Λίλαντ βρίσκεται στην κομητεία Ουάσιγκτον και αριθμεί περίπου 4.000 κατοίκους, σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2020.

