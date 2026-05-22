Η Μάκο Νισιμούρα έζησε σχεδόν τέσσερις δεκαετίες στον σκληρό πυρήνα της ιαπωνικής μαφίας, υποστηρίζοντας πως ποτέ δεν έχασε καβγά, παρότι το παρουσιαστικό της δεν προμήνυε τη φήμη που τη συνόδευε. Θεωρείται πιθανότατα η μοναδική γυναίκα που εντάχθηκε ως πλήρες μέλος σε μια οργάνωση της yakuza, ενός κόσμου απόλυτα ανδροκρατούμενου και βαθιά ιεραρχημένου.

Η πορεία της ξεκινά το 1986, όταν ήταν 19 ετών και ζούσε ως δραπέτις από το σπίτι της, έχοντας ήδη περάσει από αναμορφωτήριο ανηλίκων. Στην πόλη Γκίφου, κοντά στη Ναγκόγια, δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από φίλη της που δεχόταν επίθεση από πέντε άνδρες. Η Νισιμούρα έφτασε οπλισμένη με ρόπαλο του μπέιζμπολ και επιτέθηκε στους δράστες, πριν εξαφανιστεί όταν έφτασε η αστυνομία. Το περιστατικό αυτό τράβηξε την προσοχή της ιαπωνικής μαφίας.

Λίγο αργότερα, μέλη της Inagawa-kai την προσέγγισαν. Εκείνη την περίοδο ανήκε σε συμμορία μοτοσικλετιστών και είχε ήδη εμπλακεί σε ληστείες, παράνομους αγώνες και σοβαρή παραβατικότητα, ενώ συμμετείχε σε διακίνηση γυναικών και χρήση μεθαμφεταμίνης. Παρότι αρχικά αρνήθηκε την πρόταση ένταξης, σύντομα ήρθε σε επαφή με υψηλόβαθμο στέλεχος και μέσα από τελετουργία sakazuki έγινε μέλος ενός παραρτήματος yakuza, δεσμευόμενη ισόβια.

Η ένταξή της στη Yamaguchi-gumi και σε παρακλάδια της σηματοδότησε την αρχή μιας ζωής γεμάτης βία και εγκληματική δράση. Στα πρώτα χρόνια εκτελούσε δουλειές καθημερινής φύσης μέσα στην οργάνωση, από μαγείρεμα μέχρι φροντίδα ζώων, ενώ παράλληλα εκπαιδευόταν σε εκβιασμούς και παράνομες δραστηριότητες.

Σταδιακά ανέβηκε στην ιεραρχία, εκμεταλλευόμενη τη δράση της σε ναρκωτικά και δίκτυα σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Συμμετείχε σε μεταφορά γυναικών και στη λειτουργία κυκλωμάτων πορνείας, δραστηριότητες που η ίδια αργότερα περιέγραφε ως «κανόνα επιβίωσης» μέσα στη μαφία. Σε μια από τις πιο σκοτεινές αναμνήσεις της, περιέγραψε την επαναφορά γυναίκας που είχε προσπαθήσει να διαφύγει, δείχνοντας τον τρόπο με τον οποίο η βία και ο έλεγχος λειτουργούσαν ως μηχανισμός ιεραρχίας.

Η προσωπική της ζωή όμως επιδεινωνόταν. Η χρήση μεθαμφεταμίνης έγινε καθημερινότητα, παρότι απαγορευόταν από τη μαφία. Όταν η εξάρτησή της αποκαλύφθηκε, της ζητήθηκε να υποβληθεί σε παραδοσιακή τιμωρία: τον ακρωτηριασμό του μικρού δαχτύλου. Η ίδια περιέγραψε με ψυχραιμία τη διαδικασία, κατά την οποία έκοψε το δάχτυλό της και το παρέδωσε στον αρχηγό της οργάνωσης, ακολουθώντας το τελετουργικό των yakuza.

Η ζωή της συνέχισε να ταλανίζεται από εξάρτηση, ψυχική κατάρρευση και βίαιες εμπειρίες. Παράλληλα, η κοινωνική και οικονομική ισχύς των yakuza άρχισε να μειώνεται τη δεκαετία του 1990, καθώς η ιαπωνική κυβέρνηση εισήγαγε αυστηρούς νόμους που στόχευαν την αποδόμηση των εγκληματικών οργανώσεων και το πάγωμα των οικονομικών τους δραστηριοτήτων.

Η Νισιμούρα προσπάθησε να απομακρυνθεί όταν έμεινε έγκυος στα μέσα της δεκαετίας του 1990, κόβοντας τη χρήση ναρκωτικών και απομακρυνόμενη από τη συμμορία. Όμως η επανένταξη στην κοινωνία αποδείχθηκε δύσκολη, καθώς τα τατουάζ και το ακρωτηριασμένο δάχτυλο λειτουργούσαν ως στίγμα. Έτσι επέστρεψε ξανά σε παράνομες δραστηριότητες.

Με τα χρόνια, η πτώση των yakuza έγινε πιο έντονη, ειδικά μετά το 2011, όταν απαγορεύτηκε κάθε οικονομική συναλλαγή μαζί τους. Οι παραδοσιακές οργανώσεις αντικαταστάθηκαν σταδιακά από μικρότερες και πιο ψηφιακές εγκληματικές ομάδες.

Το 2020, η Νισιμούρα συνδέθηκε με τον Σατόρου Τακεγκάκι, πρώην στέλεχος των Yamaguchi-gumi και ιδρυτή οργάνωσης υποστήριξης πρώην μελών της μαφίας. Μέσα από αυτή τη συνεργασία προσπάθησε να βοηθήσει άλλους να εγκαταλείψουν τον εγκληματικό κόσμο, βρίσκοντας έναν νέο σκοπό ζωής.

Παρά τις προσπάθειες επανένταξης, η σχέση της με την οικογένειά της είχε περάσει από δεκαετίες ρήξης. Μόνο τα τελευταία χρόνια κατάφερε να επανασυνδεθεί με τη μητέρα και τον αδελφό της, σε μια συναισθηματική επανένωση που η ίδια χαρακτήρισε καθυστερημένη αλλά καθοριστική.

Κλείνοντας, η ίδια παραδέχθηκε ότι η επιβίωσή της μέσα στη μαφία ίσως συνδέεται και με το γεγονός ότι ήταν γυναίκα σε έναν κόσμο ανδρικής βίας, λέγοντας πως «αν ήμουν άνδρας, πιθανότατα θα είχα ήδη σκοτωθεί».