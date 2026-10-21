Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Εμανουέλ Μακρόν κατηγόρησε ξένους ηγέτες για ανόητα σχόλια σχετικά με τις ταραχές στη Γαλλία, υποστηρίζοντας ότι επιδιώκουν να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη για τις εκστρατείες τους.

Ο Γάλλος πρόεδρος κατονόμασε τον Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι η διασπορά ψευδών ειδήσεων και εικόνων τεχνητής νοημοσύνης πλήττει την εικόνα της χώρας.

Παράλληλα, η γαλλική κυβέρνηση επιχειρεί να διαχειριστεί την κρίση, δεσμευόμενη ότι θα αποτρέψει την επανάληψη των βίαιων επεισοδίων κατά τις προγραμματισμένες διαδηλώσεις.

Ο Μακρόν διαβεβαίωσε ότι το κράτος θα λάβει αυστηρά μέτρα για να διατηρήσει την τάξη στα κέντρα των πόλεων το προσεχές Σαββατοκύριακο.

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Ο Εμανουέλ Μακρόν κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ και άλλους ξένους ηγέτες ότι κάνουν «ανόητα σχόλια» για τις ταραχές που επικρατούν στη Γαλλία, με στόχο να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη, την ώρα που η χώρα βρίσκεται σε αναβρασμό εν μέσω νέων διαδηλώσεων το Σαββατοκύριακο.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Κατάρ, ο Γάλλος πρόεδρος δεν κατονόμασε συγκεκριμένα πρόσωπα, ωστόσο έκανε λόγο για «χειραγώγηση της πληροφορίας», μετά τις ταραχές του περασμένου Σαββάτου. Όπως είπε, οι δηλώσεις που ακολούθησαν ήταν «τόσο απαράδεκτες όσο και ανόητες» και προήλθαν από πολλούς ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και ξένοι ηγέτες.

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Πυρά Μακρόν κατά Τραμπ

Όταν ρωτήθηκε αν αναφερόταν στον Ντόναλντ Τραμπ, ο Μακρόν απάντησε: «Μεταξύ άλλων». Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αποδώσει τη βία στη Γαλλία σε «μετανάστες, τζιχαντιστές και κομμουνιστές», καθώς προωθεί την προεκλογική εκστρατεία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Ο Μακρόν δήλωσε σε δημοσιογράφους στην Ντόχα ότι ορισμένοι ηγέτες, εν μέσω προεκλογικών εκστρατειών είτε στην περιοχή είτε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, «διαδίδουν αφελώς αφηγήματα που ορισμένοι κύκλοι προσπαθούν ξεκάθαρα να προωθήσουν».

«Χρησιμοποιούν τη χώρα μας για τις δικές τους πολιτικές εκστρατείες. Και δεν το χρειαζόμαστε αυτό. Έχουμε ήδη δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπίσουμε», ανέφερε.

Ψευδείς εικόνες με AI

Ο Γάλλος πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι κυκλοφορούν εικόνες που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και απεικονίζουν σκηνές που δεν συνέβησαν ποτέ στη Γαλλία. Όπως είπε, ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η χώρα έχει κατακλυστεί από ορδές μεταναστών και ισλαμιστών, κάτι που χαρακτήρισε «εντελώς ψευδές».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος βρίσκεται επίσης αντιμέτωπος με εκλογές το επόμενο Σαββατοκύριακο, έχει κάνει λόγο για «εισβολή εξτρεμιστικού Ισλάμ» στη Γαλλία. Ωστόσο, αναλυτές έχουν απορρίψει τους ισχυρισμούς ότι οι μετανάστες αποτελούν τον βασικό παράγοντα πίσω από τις διαδηλώσεις.

Ο Μακρόν και η κυβέρνησή του δυσκολεύονται να διαχειριστούν την κρίση, η οποία ξέσπασε έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές για την ανάδειξη του διαδόχου του. Η κυβέρνηση έχει παραδεχθεί ότι «έχασε τον έλεγχο» κατά τη διάρκεια των εκτεταμένων ταραχών του περασμένου Σαββάτου.

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Ο Μακρόν δεσμεύτηκε να αποτρέψει την επανάληψη των επεισοδίων του προηγούμενου Σαββατοκύριακου. Την ίδια ώρα, το κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων» κατέθεσε επίσημα σχέδια για πορεία στο κέντρο του Παρισιού το Σάββατο, η οποία αναμένεται να αποτελέσει την επόμενη μεγάλη δοκιμασία για την κυβέρνηση.

«Όσοι θέλουν να προκαλέσουν αναταραχές στα κέντρα των πόλεων το επόμενο Σάββατο θα εμποδιστούν», δήλωσε ο Μακρόν από τον Κόλπο, όπου επιδίωκε να εξασφαλίσει ενεργειακές συμφωνίες για την αντιμετώπιση της αύξησης του κόστους των καυσίμων. «Δεν πρέπει να υπάρξει καμία αμφιταλάντευση στην κορυφή του κράτους».

Με πληροφορίες από: theguardian.com

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