Ο Μάθιου Μακόναχι πέρασε σχεδόν μια δεκαετία κρατώντας.. αποστάσεις από τη μητέρα του Κέι, επειδή αυτή διέρρεε ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες για τον ίδιο στους δημοσιογράφους.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό People, ο βραβευμένος με Οσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε πως τα τελευταία 8 χρόνια δεν μιλούσε σχεδόν καθόλου με τη μητέρα του, Μαίρη Κάθλιν «Κέι» Μακόναχι, όταν συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να σεβαστεί την ιδιωτικότητά του.

«Περάσαμε μια περίοδο περίπου οκτώ ετών κατά την οποία αναγκάστηκα να έχω σύντομες συνομιλίες μαζί της στο τηλέφωνο, επειδή μοιραζόταν πολλές από αυτές τις πληροφορίες», είπε στο περιοδικό. «Της έλεγα κάτι την Κυριακή, εμπιστευτικό μεταξύ γιού και μητέρας, και την Τρίτη το διάβαζα στις ειδήσεις ή το έβλεπα στην τοπική εφημερίδα. Δεν μπορούσε να συγκρατηθεί».

Η Kέι χαρακτήρισε στο ίδιο μέσο εκείνη την περίοδο ως «παύση», αλλά με το πλήρωμα του χρόνου ο 55χρονος ΜακΚόναχι ένιωσε αρκετά άνετα ώστε να μην τον νοιάζει πλέον τι μπορεί να πει η μητέρα του η οποία είναι 93 ετών.

«Περίπου οκτώ χρόνια μετά, είχα σταθεροποιηθεί αρκετά με τη θέση και τη φήμη μου, ώστε να συνειδητοποιήσω ότι η μαμά μου μπορεί να λέει ό,τι θέλει»», τόνισε. «Θα έλεγα ότι είμαστε πιο κοντά τώρα».

Για του λόγου του αλήθες, μάνα και γιος έχουν γίνει τόσο στενοί φίλοι πλέον που επί του παρόντος, η Κέι και ο Mάθιου, μαζί με τον 17χρονο γιο του Μάθιου, Λίβαϊ,, πρωταγωνιστούν στην επερχόμενη ταινία του Apple TV+, “The Lost Bus”, η οποία ακολουθεί την ιστορία της πιο θανατηφόρας και καταστροφικής πυρκαγιάς στην ιστορία της Καλιφόρνιας που ξέσπασε το 2018.