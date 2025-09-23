Με ειρωνία και σαρκαστικά σχόλια διάνθισε την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία επίστρέφει ξανά μετά το 2020. λέγοντας ότι ο ΟΗΕ ότι δεν τον βοήθησε στις διάφορες ειρηνευτικές του προσπάθειες».

Αναφέρθηκε μάλιστα και στην Ελλάδα, όταν σχολίαζε το μεταναστευτικό λέγοντας ότι «το 54% των κρατουμένων στις Ελληνικές φυλακές είναι μετανάστες».

«Τα δύο πράγματα που έλαβα από τα Ηνωμένα Έθνη ήταν μια ελαττωματική κυλιόμενη σκάλα και ένα ελαττωματικό τηλεϋποβολέα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος από το βήμα, αναφερόμενος σε τεχνικά προβλήματα που περιέβαλαν την ομιλία του στην έδρα του ΟΗΕ, έναν θεσμό που είπε ότι «απέχει πολύ από το να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του».

Βασικό θέμα στην ατζέντα του Αμερικανού προέδρου ήταν η «ανεξέλεγκτη μετανάστευση» που όπως είπε «είναι το κυριότερο ζήτημα της εποχής μας», κατηγορώντας τα Ηνωμένα Έθνη ότι την χρηματοδοτούν.

«Τα Ηνωμένα Έθνη χρηματοδοτούν μια επίθεση στις δυτικές χώρες και τα σύνορά τους», δήλωσε, ο Τραμπ αναφερόμενος στην οικονομική βοήθεια που παρέχει ο ΟΗΕ σε μετανάστες που έχουν ανάγκη, τονίζοντας ότι «ο ΟΗΕ υποστηρίζει άτομα που εισέρχονται παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Απάτη» η κλιματική αλλαγή – Βιάστηκαν να αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη

Ο Τραμπ, εκτός από το γεγονός ότι επανέλαβε την πάγια θέση του -που ανακυκλώνει εδώ και χρόνια- ότι η «κλιματική αλλαγή είναι μεγάλη απάτη» αναφέρθηκε και στην αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους λέγοντας ότι είναι ως «ανταμοιβή» για τις «φρικαλεότητες» που διέπραξε η Χαμάς, επικρίνοντας ωστόσο χώρες που προχώρησαν στην αναγνώριση αυτή.

Ζήτησε τον άμεσο τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, λέγοντας πως εκείνοι που υποστηρίζουν την ειρήνη θα πρέπει να ενωθούν απαιτώντας την απελευθέρωση των ομήρων, που εξακολοθούν να κρατούνται στη Γάζα.

Αναφορικά με το Ιράν, επανέλαβε τη θέση ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν μπορεί ποτέ να της επιτραπεί να κατέχει πυρηνικά όπλα. «Η θέση μου είναι πολύ απλή: Δεν μπορεί να επιτραπεί στον υπ’ αριθμόν ένα χορηγό της τρομοκρατίας στον κόσμο να κατέχει το πιο επικίνδυνο όπλο», δήλωσε.

Δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνησή του θα ηγηθεί μιας διεθνούς προσπάθειας για την εφαρμογή μιας σύμβασης για τα βιολογικά όπλα, πρωτοπορώντας σε ένα σύστημα επαλήθευσης μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης. «… καλώ κάθε έθνος να ενωθεί με μας στον τερματισμό της ανάπτυξης βιολογικών όπλων μια για πάντα», είπε.

Ο Τραμπ σε ρόλο ειρηνοποιού

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν παρέλειψε φυσικά να προσφέρει στον εαυτό του τον ρόλο του παγκόσμιου ειρηνοποιού λέγοντας ότι «μέσα στους 7 μήνες τελείωσα 7 πολέμους που όλοι έλεγαν πως δεν θα τελείωναν ποτέ».

«Κανένας Πρόεδρος ή Πρωθυπουργός δεν έχει κάνει τίποτε παρόμοιο σε αυτό. Πολύ κρίμα που έπρεπε να τα κάνω εγώ και όχι τα Ηνωμένα Έθνη… Είναι λυπηρό που τα Ηνωμένα Έθνη δεν κάνουν πλέον την δουλειά τους. Τα Ηνωμένα Έθνη αντίθετα έκαναν τα πάντα για να κλιμακώσουν» τόνισε.

Και συνέχισε λέγοντας πως «είμαι σήμερα εδώ να προσφέρω χείρα βοηθείας σε όλα τα έθνη που έχουν την διάθεση να συμπράξουν για ένα καλύτερο μέλλον και έναν καλύτερο κόσμο. Είμαι εδώ για να συνεργαστώ με όλους όσους μοιράζονται αυτό το όραμα και ανάμεσά του δυστυχώς επαναλαμβάνω δεν είναι τα Ηνωμένα Έθνη».

Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά

Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, είπε στη συνέχεια και διευκρίνισε ότι πριν από την ρήξη «επικοινώνησα μαζί τους και τους έκανα μία πρόταση συνεργασίας με αντάλλαγμα το τέλος του πυρηνικού προγράμματος».

Πρέπει να τελειώσουμε με την κατάπαυση του πυρός στην Γάζα άμεσα αλλά χωρίς να ξεχάσουμε την 7η Οκτωβρίου, συνέχισε λέγοντας. «Όσοι αναγνωρίζουν Παλαιστινιακό κράτος επιβραβεύουν την Χαμάς και της δίνουν πάρα πολλά ενώ στέρησαν από τόσο πολλούς τόσα πολλά».

Τόνισε ότι «το μήνυμα στη Χαμάς από εμένα είναι ένα: Απελευθερώστε άμεσα όλους τους ομήρους». Πρέπει να σταματήσουμε άμεσα τον πόλεμο στη Γάζα και να διαπραγματευτούμε προς αυτή την κατεύθυνση.

