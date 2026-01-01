Η Βουλγαρία μπήκε στο 2026 με μια ιστορική αλλαγή, καθώς από την 1η Ιανουαρίου υιοθέτησε επισήμως το ευρώ και εντάχθηκε στη ζώνη του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος ως το 21ο κράτος-μέλος.

Η μετάβαση σηματοδοτεί ένα κομβικό ορόσημο για τη χώρα, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στη Σόφια, εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν μπροστά από τη Βουλγαρική Εθνική Τράπεζα για να γιορτάσουν τόσο την έλευση του νέου έτους όσο και την επίσημη υιοθέτηση του ευρώ.



Με βεγγαλικά και πυροτεχνήματα, οι εικόνες από το κέντρο της πρωτεύουσας αποτύπωσαν το έντονα συμβολικό κλίμα της βραδιάς, όπου η αλλαγή νομίσματος συνέπεσε με την αλλαγή του χρόνου.

Η εξέλιξη, ωστόσο, δεν έγινε δεκτή μόνο με ενθουσιασμό. Παρά τους πανηγυρισμούς, μέρος της κοινωνίας εξέφρασε ανησυχίες για ενδεχόμενες αυξήσεις τιμών και επιπτώσεις στο κόστος ζωής.

Από τις πρώτες ώρες του 2026, η δημόσια συζήτηση για τα οφέλη και τους κινδύνους της ένταξης στην ευρωζώνη παρέμεινε έντονη, αντικατοπτρίζοντας διαφορετικές προσδοκίες και προβληματισμούς.

Από την πλευρά της, η βουλγαρική κυβέρνηση έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι η υιοθέτηση του ευρώ αναμένεται να ενισχύσει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, να διευκολύνει τις συναλλαγές και να αυξήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για την οικονομία της χώρας.