Μια υπόθεση που συγκλόνισε το Μεξικό αλλά και τις χώρες καταγωγής των θυμάτων έφτασε πλέον στο δικαστικό της τέλος για τη βασική κατηγορούμενη, την 23χρονη Άρι Γκισέλ Σίλβα, η οποία καταδικάστηκε σε 20 χρόνια κάθειρξη για τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε στη δολοφονία τριών νέων τουριστών, οι οποίοι είχαν πάει για διακοπές και σερφ στην πολιτεία Μπάχα Καλιφόρνια το 2024.

Τα θύματα, δύο αδέλφια από την Αυστραλία – οι Τζέικ και Κόλουμ Ρόμπινσον – και ο φίλος τους, ο Αμερικανός Τζακ Κάρτερ, είχαν εντοπιστεί ζωντανοί για τελευταία φορά στις 27 Απριλίου, στην παραλιακή περιοχή Μποκάνα δε Σάντο Τομάς. Μετά την εξαφάνισή τους ξεκίνησε μια μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης, που κινητοποίησε όχι μόνο τις μεξικανικές αρχές αλλά και τις οικογένειές τους, οι οποίες απηύθυναν εκκλήσεις μέσω κοινωνικών δικτύων και διεθνών ΜΜΕ.

Δυστυχώς, λίγες ημέρες αργότερα, τα πτώματα των τριών σέρφερ βρέθηκαν σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου χάθηκαν. Και οι τρεις είχαν εκτελεστεί με μια σφαίρα στο κεφάλι. Το έγκλημα είχε σαφές κίνητρο: τη ληστεία.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η 23χρονη Σίλβα ήταν εκείνη που πρώτη προσέγγισε τους τουρίστες και διαπίστωσε ότι είχαν πάνω τους αντικείμενα αξίας – καλά κινητά και καλής ποιότητας λάστιχα στο φορτηγάκι τους. Μετά από αυτή την παρατήρηση, όπως κατέθεσαν οι αρχές, παρακίνησε τον σύντροφό της και δύο άλλους νεαρούς να τους ληστέψουν.

Οι τρεις συνεργοί της ενήργησαν γρήγορα και βίαια: αιφνιδίασαν τους τουρίστες και τους πυροβόλησαν, αφαιρώντας τους τη ζωή μόνο και μόνο για λίγα αντικείμενα αξίας. Κατά τη διάρκεια της δίκης της, η Σίλβα ανέλαβε την ευθύνη για την εμπλοκή της, παραδεχόμενη τόσο ότι υποκίνησε όσο και ότι συμμετείχε στην κλοπή των προσωπικών τους αντικειμένων. Στο δικαστήριο εξέφρασε «βαθιά λύπη» για τις πράξεις της, χωρίς όμως αυτό να αλλάξει τη σοβαρότητα των κατηγοριών.

Οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι έχουν ήδη συλληφθεί και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για κατά συρροή ανθρωποκτονίες από πρόθεση. Οι δίκες τους θα διεξαχθούν ξεχωριστά. Η υπόθεση έχει προκαλέσει συζήτηση για την ασφάλεια των τουριστών στο Μεξικό, όπου παρόμοια περιστατικά έχουν σημειωθεί στο παρελθόν. Χαρακτηριστικό είναι ότι το 2015 δύο ακόμη Αυστραλοί σέρφερ, ο Ντιν Λούκας και ο Άνταμ Κόλμαν, δολοφονήθηκαν και τα σώματά τους βρέθηκαν απανθρακωμένα στην πολιτεία Σιναλόα.

Η νέα υπόθεση, με τριπλό μάλιστα φόνο, επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της εγκληματικότητας σε δημοφιλείς τουριστικές περιοχές και προκάλεσε έντονη θλίψη και οργή στις οικογένειες και στις πατρίδες των θυμάτων.