Η Ignacia Fernández, εκπρόσωπος της Χιλής στον φετινό διαγωνισμό ομορφιάς Miss World, κατάφερε να γίνει viral με μια εμφάνιση που δύσκολα θα ξεχαστεί. Η 27χρονη διαγωνιζόμενη, γνωστή και ως τραγουδίστρια του progressive death metal συγκροτήματος Decessus, ανέβηκε στη σκηνή για το κομμάτι του ταλέντου, επιλέγοντας να ερμηνεύσει ένα heavy metal τραγούδι κάτι εντελώς ασυνήθιστο για έναν διαγωνισμό ομορφιάς.

Ντυμένη με ένα εντυπωσιακό μαύρο βραδινό φόρεμα και φορώντας στέμμα, η Fernández τραγούδησε με πάθος, ενώ ο κιθαρίστας Carlos Palma τη συνόδευε με δυναμικά riffs. Η εκρηκτική της παρουσία απέσπασε θερμό χειροκρότημα από το κοινό και τους κριτές, χαρίζοντάς της μια θέση στην 20άδα των φιναλίστ. Ο τελικός του Miss World έχει προγραμματιστεί για τις 9 Νοεμβρίου, και η συμμετοχή της έχει ήδη προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ignacia Fernández έχει γίνει σύμβολο αυθεντικότητας και τόλμης. Πολλοί χρήστες την επαίνεσαν για το γεγονός ότι τόλμησε να “σπάσει” τα στερεότυπα γύρω από την ομορφιά και τη θηλυκότητα, με σχόλια όπως: «Επιτέλους, κάποιος δείχνει ότι το θηλυκό δεν έχει μία μόνο μορφή» και «Μπορείς να είσαι όμορφη, κομψή και ταυτόχρονα metal».

Οι αντιδράσεις ήταν στην πλειονότητά τους θετικές, με πολλούς να θεωρούν την παρουσία της ένα βήμα προόδου για τη διαφορετικότητα στους διαγωνισμούς ομορφιάς, όπου συχνά κυριαρχούν πιο παραδοσιακές εικόνες.

Η ίδια η Fernández, μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, μίλησε με συγκίνηση για την εμπειρία της, τονίζοντας ότι το metal είναι «θεμελιώδες μέρος της προσωπικότητάς μου, πηγή δύναμης και σκοπού». Όπως ανέφερε, η ευκαιρία να εκφράσει αυτό το πάθος σε ένα τόσο ευρύ κοινό ήταν κάτι που «εκτιμά βαθύτατα».

Η Ignacia Fernández ίδρυσε τους Decessus το 2020, και έκτοτε έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στη λατινοαμερικανική metal σκηνή, ανοίγοντας συναυλίες για διεθνώς αναγνωρισμένες μπάντες όπως οι Jinjer, Epica και Fleshgod Apocalypse.

Η συμμετοχή της στο Miss World θεωρείται ένα ορόσημο που δείχνει ότι ακόμη και οι πιο παραδοσιακοί θεσμοί, όπως οι διαγωνισμοί ομορφιάς, αρχίζουν να εξελίσσονται δίνοντας χώρο σε προσωπικότητες που εκφράζουν τη δύναμη, την αυθεντικότητα και την πολυμορφία της σύγχρονης γυναικείας ταυτότητας.

