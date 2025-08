Ένα μοντέλο γυμναστικής συνελήφθη μετά την εύρεση του συζύγου του, προσωπικού γυμναστή, νεκρού στην τουαλέτα με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στο διαμέρισμά τους στη Νέα Υόρκη.

Ο Ντόναλντ Ζίμπεν-Χουντ, 40 ετών, κάλεσε την άμεση δράση την Παρασκευή αφού βρήκε τον σύζυγό του νεκρό στην τουαλέτα του σπιτιού τους στο Χάρλεμ. Λίγο αργότερα, συνελήφθη για παραβίαση μιας προστατευτικής εντολής που του απαγόρευε να έρχεται σε επαφή με τον σύζυγό του, σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας που μεταδόθηκαν στο New York Daily News.

