Εντείνονται τα σενάρια ανασχηματισμού του τουρκικού υπουργικού συμβουλίου, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο αντικατάστασης του υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδονται από την Άγκυρα, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η αναδιοργάνωση της κυβέρνησης, σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης των αυξανόμενων εσωτερικών πιέσεων και ανανέωσης της πολιτικής της εικόνας.

Όπως αναφέρουν τουρκικά δημοσιεύματα, επικρατέστερος διάδοχος του Χακάν Φιντάν φέρεται να είναι ο επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΜΙΤ), Ιμπραήμ Καλίν. Το ζήτημα του ανασχηματισμού επανήλθε στο προσκήνιο έπειτα από δημοσίευμα της εφημερίδας Sozcu, επικαλούμενο πληροφορίες του δημοσιογράφου Μουσταφά Μπαλμπάι. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πιθανή αλλαγή στο υπουργείο Εξωτερικών εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική του Ερντογάν για εκτόνωση της εσωτερικής δυσαρέσκειας, αλλά και για αναζωογόνηση της δυναμικής της τουρκικής διπλωματίας.

Advertisement

Advertisement

Ο Μπαλμπάι υποστηρίζει ότι η θέση του Χακάν Φιντάν έχει αποδυναμωθεί το τελευταίο διάστημα, κυρίως μετά τις δηλώσεις του αναφορικά με τους αμερικανικούς κινητήρες που προορίζονται για τα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη KAAN. Επιπλέον, αρνητικά φαίνεται να αξιολογήθηκαν και οι αντιδράσεις δημοσιογράφων που ακολούθησαν τη συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Τούρκος πρόεδρος εμφανίζεται αποφασισμένος να προχωρήσει σε στοχευμένες κινήσεις αναδιάρθρωσης του κυβερνητικού σχήματος. Η ενδεχόμενη μετακίνηση του Ιμπραήμ Καλίν από την ηγεσία της ΜΙΤ στο υπουργείο Εξωτερικών εκλαμβάνεται ως μια στρατηγική επιλογή, που θα μπορούσε να αξιοποιήσει την πολιτική και διεθνή επιρροή του, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη θέση της Τουρκίας στη διεθνή σκηνή.

Παρά την έντονη φημολογία, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ανακοίνωση από την τουρκική προεδρία σχετικά με ενδεχόμενο ανασχηματισμό. Οι πληροφορίες παραμένουν σε δημοσιογραφικό επίπεδο, με την τελική απόφαση να ανήκει αποκλειστικά στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος καλείται να καθορίσει τόσο τη σύνθεση της κυβέρνησής του όσο και τη μελλοντική κατεύθυνση της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής.