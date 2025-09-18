Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και αντιπροσωπεία που τον συνόδευε είχαν συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη την προηγούμενη εβδομάδα, σε μια επίσκεψη η οποία δεν είχε ανακοινωθεί, ανέφεραν στο Middle East Eye πηγές ενήμερες σχετικά με το θέμα.

Στην επίσκεψη αναφέρθηκε την Τετάρτη ο Οζγκούρ Οζέλ του αντιπολιτευόμενου CHP, που υποστήριξε ότι ο Ερντογάν είχε «μυστικές διαπραγματεύσεις» με τον μεγαλύτερο γιο του Αμερικανού προέδρου για τη Γάζα.

«Το πρωτόκολλο αναφερόταν σε αυτόν ως “επιχειρηματία”, μα δεν είπαν το όνομά του κατά την επίσκεψη» είπε ο Οζέλ σε συγκέντρωση στην Κωνσταντινούπολη. «Ενώ η Παλαιστίνη αιμορραγεί, κάνουν μπίζνες με τον γιο του Τραμπ μέσω εταιρειών lobbying» πρόσθεσε.

«Στο παλαιστινιακό ζήτημα ο Ερντογάν προσποιείται πως επικρίνει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου μα δε λέει κουβέντα για τον αληθινό πάτρονα του θέματος, Τραμπ» πρόσθεσε.

Τουρκική πηγή κοντά στον Ερντογάν είπε στη DW την Τετάρτη πως ο Τραμπ Τζούνιορ όντως συνάντησε τον Τούρκο πρόεδρο μα επρόκειτο για εθιμοτυπική επίσκεψη και δεν έλαβε χώρα επίσημη συζήτηση για τη Γάζα ή άλλα συγκεκριμένα θέματα.

Ο Τραμπ Τζούνιορ δεν έχει επισήμως κάποια θέση στην κυβέρνηση του πατέρα του, μα θεωρείται ότι έχει μεγάλη επιρροή στον Λευκό Οίκο. Αυτή τη στιγμή είναι εκτελεστικός αντιπρόεδρος στο Trump Organization.