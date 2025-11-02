Η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκό, αποκάλυψε την Κυριακή (2/11) ότι δύο από τους συλληφθέντες για τη θεαματική ληστεία των κοσμημάτων στο Λούβρο είχαν καταδικαστεί μαζί σε υπόθεση κλοπής πριν από μια δεκαετία.

Σύμφωνα με τη Μπεκό, το DNA ενός 37χρονου υπόπτου, στον οποίο απαγγέλθηκαν κατηγορίες για κλοπή από οργανωμένη συμμορία και εγκληματική συνωμοσία, εντοπίστηκε μέσα στον ανελκυστήρα που χρησιμοποίησαν οι δράστες για να φτάσουν στο παράθυρο του μουσείου.

Advertisement

Advertisement

Ο 37χρονος διαθέτει βαρύ ποινικό μητρώο με 11 καταδίκες, οι 10 εκ των οποίων για υποθέσεις κλοπών, ενώ ένας ακόμη ύποπτος, 39 ετών, έχει 15 καταδίκες, ανάμεσά τους και δύο για παρόμοια αδικήματα.

«Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον», τόνισε η εισαγγελέας, «είναι ότι και οι δύο είχαν καταδικαστεί μαζί για κλοπή στο Παρίσι το 2015».



Οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι και το “κομάντο” της ληστείας

Η αστυνομία συνέλαβε επίσης έναν 34χρονο άνδρα, που φέρεται να ήταν μέλος της ομάδας «κομάντο» των ληστών, όπως χαρακτηρίστηκε από τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Παράλληλα, μια 38χρονη γυναίκα, η οποία είναι μακροχρόνια σύντροφος του 37χρονου, αντιμετωπίζει κατηγορίες για συνεργία.

Όπως ανέφερε η εισαγγελέας, φαίνεται να υπάρχει «στενή σχέση» ανάμεσα σε όλους τους υπόπτους, οι οποίοι παραμένουν υπό κράτηση.



Το ερώτημα των κοσμημάτων

Η κ. Μπεκό δεν απάντησε ευθέως στο ερώτημα εάν οι αρχές πλησιάζουν στην ανεύρεση των κλοπιμαίων. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι οι έρευνες επεκτείνονται σε δίκτυα παράνομης διακίνησης πολύτιμων αντικειμένων.

«Εξετάζουμε όλες τις πιθανότητες: από τη μεταπώληση στη μαύρη αγορά, έως και τη χρήση των κοσμημάτων για ξέπλυμα χρήματος ή εμπόριο», ανέφερε χαρακτηριστικά.