Τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν σε νέα αμερικανική επίθεση εναντίον σκάφους που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στα ανοιχτά των ακτών της Βενεζουέλας, είπε την Παρασκευή ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ- στην τέταρτη (τουλάχιστον) επίθεση τέτοιου τύπου μέσα στις τελευταίες εβδομάδες.

Το πλήγμα αυτό είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα των προσπαθειών του Αμερικανού προέδρου Τραμπ να χρησιμοποιήσει την αμερικανική στρατιωτική ισχύ με νέους και κάποιες φορές αμφιλεγόμενους τρόπους- από την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στο Λος Άντζελες μέχρι πλήγματα εναντίον υπόπτων για λαθρεμπόριο ναρκωτικών.

Earlier this morning, on President Trump's orders, I directed a lethal, kinetic strike on a narco-trafficking vessel affiliated with Designated Terrorist Organizations in the USSOUTHCOM area of responsibility. Four male narco-terrorists aboard the vessel were killed in the… pic.twitter.com/QpNPljFcGn — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 3, 2025

Ο Χέγκσεθ είπε ότι το πλήγμα της Παρασκευής έγινε σε διεθνή ύδατα και ότι σκοτώθηκαν τέσσερις άνδρες. Όπως ανέφερε, το σκάφος μετέφερε «σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών, που κατευθύνονταν προς την Αμερική για να δηλητηριάσουν τον λαό μας».

«Αυτά τα πλήγματα θα συνεχιστούν μέχρι να τελειώσουν οι επιθέσεις στον αμερικανικό λαό» ανέφερε ο Χέγκσεθ σε ανάρτησή του στο Χ.

Σε βίντεο περίπου 40 δευτερολέπτων που δημοσιοποίησε, ένα σκάφος φαίνεται να κινείται στη θάλασσα πριν πληγεί από πυρά, με αποτέλεσμα να εκραγεί. Ο Χέγκσεθ είπε ότι πληροφορίες επιβεβαίωναν ότι το σκάφος μετέφερε ναρκωτικά και οι επιβαίνοντες ήταν «ναρκω-τρομοκράτες». Ο Τραμπ ανέφερε ότι το σκάφος είχε ναρκωτικά που μπορούσαν να σκοτώσουν 25.000-50.000 άτομα.

Στο παρελθόν τις επιχειρήσεις κατά των ναρκωτικών διεξήγαγε η ακτοφυλακή των ΗΠΑ και όχι οι ένοπλες δυνάμεις. Ωστόσο το Πεντάγωνο πρόσφατα αποκάλυψε στο Κογκρέσο μέσω σχετικής ενημέρωσης ότι ο Τραμπ θεωρεί ότι οι ΗΠΑ είναι σε «μη διεθνή ένοπλη σύγκρουση» με τα καρτέλ ναρκωτικών. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει πει επίσης ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να χτυπηθούν «από ξηράς» τα καρτέλ- ενώ συγκέντρωση αμερικανικών δυνάμεων λαμβάνει χώρα στη νότια Καραϊβική.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολά Μαδούρο, έχει υποστηρίξει ότι αυτό που θέλουν οι ΗΠΑ είναι να τον ανατρέψουν και αρνείται τις κατηγορίες για σχέσεις με το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και εγκληματικές οργανώσεις.

Με πληροφορίες από Reuters