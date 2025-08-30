Μια νέα τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε από την αστυνομία στη Λιβόνια του Μίσιγκαν οδήγησε την Πέμπτη στην ακινητοποίηση και ανάκτηση ενός κλεμμένου οχήματος σε αυτοκινητόδρομο της περιοχής.

Τρεις ύποπτοι τέθηκαν υπό κράτηση, ωστόσο το κλεμμένο αυτοκίνητο υπέστη σοβαρές ζημιές, καθώς έχασε τον πίσω άξονά του στην προσπάθεια των δραστών να διαφύγουν, αναφέρει το ABCWorldnewstonight.

Σύμφωνα με την Αστυνομία της Πολιτείας του Μίσιγκαν, γύρω στις 7:25 το πρωί αστυνομικοί που περιπολούσαν στο Ντιτρόιτ εντόπισαν ένα κλεμμένο Chevrolet Cruze και ξεκίνησαν να το παρακολουθούν. Ο οδηγός, ένας 27χρονος από το Μπράιτον, κατευθύνθηκε στον δυτικό αυτοκινητόδρομο I-96 με πορεία προς Λιβόνια. Παρά την παγίδευση των τροχών, ο δράστης προσπάθησε να συνεχίσει την πορεία του, με αποτέλεσμα να αποκοπεί ο πίσω άξονας του οχήματος.

Ο οδηγός και οι δύο γυναίκες συνεπιβάτιδες συνελήφθησαν χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Οι αστυνομικοί είχαν ειδοποιήσει νωρίτερα την αστυνομία της Λιβόνια, η οποία διαθέτει ένα ειδικό εργαλείο ακινητοποίησης, γνωστό ως grappler. Πρόκειται για μηχανισμό που χρησιμοποιεί δίχτυ ώστε να «πιάσει» τα πίσω ελαστικά ενός οχήματος και να το καθηλώσει στον δρόμο. Το εργαλείο χρησιμοποιήθηκε στον αυτοκινητόδρομο κοντά στην Stark Road, οδηγώντας τελικά στη σύλληψη των υπόπτων.