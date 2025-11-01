Ένα μικρό αεροπλάνο συνετρίβη το πρωί της Παρασκευής (31/10) στην κομητεία Σαρατόγκα της Νέας Υόρκης με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο πιλότος και να τραυματιστεί ένας επιβάτης. Το τετραθέσιο αεροσκάφος 1964 Mooney M20E προσέκρουσε σε δέντρο και κατέληξε στην αυλή σπιτιού.

Όπως μετέδωσε το cbs6albany.com, το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 10:30 το πρωί στην πόλη Μίλτον αμέσως μετά την απογείωση του αεροσκάφους από το κοντινό αεροδρόμιο της κομητείας Σαρατόγκα, όταν ένα από τα φτερά του αεροσκάφους μπλέχτηκε σε δέντρο.

Μετά τη συντριβή, το αεροσκάφος πήρε φωτιά.

One killed, one injured in small plane crash near Saratoga County Airport, New York. The Saratoga County Sheriff’s Office (SCSO) said that the plane fell into the driveway of a home on Wyndham Way after hitting a tree, but did not strike the house. The SCSO confirmed that the pi pic.twitter.com/49EtpLu82f October 31, 2025

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, Τζον Κλάπερ, ο οποίος εκείνη την ώρα δούλευε στην κουζίνα του, δήλωσε στο CBS6 ότι «πήγε στην μπροστινή πόρτα και είδε έναν άνδρα να τρέχει στο γρασίδι του ο οποίος του είπε “Μόλις έπεσε ένα αεροπλάνο – φέρε το λάστιχο”.

Δύο άλλοι άνθρωποι ήρθαν και τράβηξαν τον άλλον άνδρα έξω από το αεροσκάφος. Του έσωσαν τη ζωή».

Ο σερίφης της κομητείας Σαρατόγκα, Μάικλ Ζούρλο, δήλωσε ότι ο επιβάτης εκτοξεύτηκε από το αεροσκάφος και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο Ιατρικό Κέντρο του Άλμπανι. Ο πιλότος, όμως, δεν τα κατάφερε ενώ τα ονόματά τους δεν έχουν ανακοινωθεί.

Στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι με 64χλμ. την ώρα. Οι κάτοικοι ήταν μέσα στο σπίτι τη στιγμή της συντριβής, αλλά δεν τραυματίστηκαν.

«Νομίζω ότι αυτό που συνέβη είναι ότι απογειώθηκε από το αεροδρόμιο, αλλά υπήρχαν ριπές ανέμου 40 μιλίων την ώρα. Νομίζω ότι καθώς προσπαθούσε να πάρει ύψος, λόγω του ότι ήταν μονοκινητήριο αεροσκάφος, το πήρε ο άνεμος και το έσπρωξε σαν χαρταετό κατευθείαν στο δέντρο μου.

Το αεροπλάνο έπεσε κατευθείαν κάτω αλλά γλίτωσε το σπίτι μου, γλίτωσαν τα δύο αυτοκίνητά μου, τα οποία ήταν μόλις λίγα μέτρα μακριά. Οπότε σβήσαμε τη φωτιά με μερικούς πυροσβεστήρες, και εκείνη τη στιγμή άρχισαν να φτάνουν η πυροσβεστική και η αστυνομία και όλοι οι υπόλοιποι, οπότε ήταν μια τρελή μέρα», δήλωσε ο Κλάπερ.

Ο σερίφης Ζούρλο ανέφερε ότι η FAA και η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) έχουν ενημερωθεί και θα συνεργαστούν με τις τοπικές αρχές για να προσδιορίσουν την αιτία της συντριβής, τα οποία παραμένουν υπό διερεύνηση.

