Ένας άνδρας στη Νεμπράσκα των ΗΠΑ γλίτωσε την τελευταία στιγμή, όταν ένα αυτοκίνητο εισέβαλε με μεγάλη ταχύτητα σε πρατήριο καυσίμων δίπλα του.

Τόσο ο οδηγός όσο και ο άνδρας που παραλίγο να χτυπηθεί τραυματίστηκαν ελαφρά.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές και όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, το όχημα κινούνταν με τουλάχιστον 65 μίλια/ώρα (104 χλμ/ώρα) σε περιοχή όπου το όριο ήταν 40 μίλια/ώρα (65 χλμ/ώρα). Ο οδηγός αντιμετωπίζει κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση και ληγμένη άδεια κυκλοφορίας, μεταξύ άλλων.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας, που δημοσιοποίησε το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Λίνκολν, δείχνει τον άνδρα να καθαρίζει το παρμπρίζ του φορτηγού του στο πρατήριο καυσίμων, πριν αρχίσει να τρέχει μόλις αντιλαμβάνεται το επικείμενο όχημα.

Ο άνδρας τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι, ενώ το φορτηγό του υπέστη ζημιές, όπως και μια κολόνα φωτισμού. Ο οδηγός του αυτοκινήτου μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα, σύμφωνα με τις Αρχές.

