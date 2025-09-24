Σε νέο απεργιακό κλοιό θα βρεθεί η Γαλλία στις 2 Οκτωβρίου καθώς τα εργατικά σωματεία δήλωσαν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από όσα άκουσαν από τον εντολοδόχο πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί, κατά τη σημερινή τους συνάντηση.

Ο νέος πρωθυπουργός, προσπαθεί να συγκροτήσει κυβέρνηση αποδεκτή από τα συνδικάτα και τους βουλευτές, όμως οι εκπρόσωποι των εργαζομένων δεν συμφωνούν και καλούν τους Γάλλους σε νέες απεργιακές κινητοποιήσεις.

Όμως και ο Λεκορνί δεν δείχνει διατεθειμένος να πάρει πίσω πολλά από τα μέτρα δημοσιονομικής λιτότητας που εισηγήθηκε ο απερχόμενος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού, μέσω του σχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026, το οποίο παρουσίασε πριν από την πτώση της κυβέρνησης του, γεγονός που προκαλέι ανησυχία για τις διαστάσεις που θα λάβουν οι κινητοποιήσεις.

Στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων του εντολοδόχου πρωθυπουργού βρίσκεται και το θέμα της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου στην Γαλλία, το οποίο τείνει να εξελιχθεί σε μείζον πολιτικό ζήτημα στο βαθμό που τα κόμματα των Σοσιαλιστών και των Οικολόγων το θεωρούν εκ των ων ουκ άνευ για να επιδείξουν πολιτική ανοχή έναντι του Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες ο Σεμπαστιάν Λεκορνί δηλώνει πως δεν είναι αντίθετος προς την αύξηση της φορολόγησης των Γάλλων με μεγάλα περιουσιακά στοιχεία, χωρίς ωστόσο να συμμερίζεται την πρόταση του Γάλλου οικονομολόγου Γκαμπριέλ Ζιουκμάν περί επιβολής ενός φόρου ύψους 2% επί των περιουσιών των περίπου 1800 γαλλικών νοικοκυριών που διαθέτουν πάνω από 100 εκατ. ευρώ.

Αρωγός στις προσπάθειές του εντολοδόχου πρωθυπουργού να συγκροτήσει κυβέρνηση είναι ο πρόεδρος της χώρας Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος σε συνέντευξή του σε γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό είπε ότι «ο Σεμπαστιάν Λεκορνί έχει δίκιο που κινείται μεθοδικά και διαβουλεύεται με όλες τις πολιτικές δυνάμεις».