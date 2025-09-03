Μία 32χρονη Influencer στο Μεξικό έπεσε θύμα δολοφονίας μαζί με την οικογένειά της, καθώς οι τοπικές αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν τις σορούς τους, έπειτα από δύο εβδομάδες όπου θεωρούνταν αγνοούμενοι.

Η 32χρονη και η οικογένειά της βρέθηκαν νεκροί μέσα σε πλαστικές σακούλες σε καρότσα φορτηγού, κοντά σε συνεργείο αυτοκινήτων, στη συνοικία του Σαν Αντρές στη Γουαδαλαχάρα.

Η Μεξικανή δημιουργός περιεχομένου επιδείκνυε συχνά στη σελίδα της τον πολυτελή βίο που ακολουθούσε, ενώ παλαιότερα είχε δημοσιεύσει μία φράση, με την οποία άφηνε να εννοηθεί πως έχει στενούς δεσμούς με τον κόσμο των ναρκεμπόρων.

Εκτός από την 32χρονη, οι μεξικανικές αρχές εντόπισαν τις σορούς του 36χρονου συζύγου της, καθώς και των δύο παιδιών τους, ηλικίας 13 και 7 ετών. Αυτή η φρικιαστική τραγωδία έρχεται μόλις λίγους μήνες μετά τον θάνατο μίας ακόμα Μεξικανής Influencer, της Valeria Marquez, η οποία δολοφονήθηκε ενώ έκανε ζωντανή μετάδοση στο TikTok, στην πόλη Σαποπάν.

Η γνωστή δημιουργός περιεχομένου, ανέβαζε συχνά βίντεο στη σελίδα της σχετικά με το Life, πρόβαλλε ακριβά αυτοκίνητα, επώνυμα ρούχα και μοιραζόταν στιγμές από τις πολυτελείς διακοπές της.

Σχετικά με τα κίνητρα της δολοφονίας, οι περισσότεροι τα συνδέουν με την έντονη παρουσία που είχε η Influencer στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παρόλα αυτά, ο εισαγγελέας που έχει αναλάβει την υπόθεση ερευνά τις δραστηριότητες του συζύγου της, Roberto Carlos Gil Licea, επιχειρηματία που ασχολείται με την αγορά και την πώληση αυτοκινήτων.

Πηγή: Los Angeles Times

