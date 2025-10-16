Οι Χούθι της Υεμένης είπαν την Πέμπτη πως ο αρχηγός του γενικού τους επιτελείου, Μοχάμαντ αμπντ Αλ Καρίμ αλ Γκαμαρί, ένας από τους κορυφαίους στρατιωτικούς αξιωματούχους της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης, σκοτώθηκε «εκπληρώνοντας τα καθήκοντά του».

Χωρίς να κατηγορήσουν ευθέως το Ισραήλ για τον θάνατό του, οι Χούθι είπαν ότι η σύγκρουση με το Ισραήλ δεν είχε τελειώσει και το Ισραήλ θα «λάμβανε αποτρεπτική τιμωρία για τα εγκλήματα που έχει διαπράξει».

Τον Αύγουστο το Ισραήλ στόχευσε τον αρχηγό του γενικού επιτελείου των Χούθι, τον υπουργό Άμυνας και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη σε αεροπορικές επιθέσεις στη Σαναά της Υεμένης, όπου ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης των Χούθι και αρκετοί άλλοι υπουργοί σκοτώθηκαν.

Το Ισραήλ είχε πει τότε πως η επίθεση είχε στοχεύσει τον αλ Γκαμαρί, τον υπουργό Άμυνας και άλλους αξιωματούχους και επιβεβαίωνε το αποτέλεσμα.

Ο Γκαμαρί ήταν μέλος του «Γραφείου Τζιχάντ» των Χούθι, του οποίου επικεφαλής ήταν ο Αμπντούλ Μαλίκ αλ Χούθι, υπεύθυνος για την επίβλεψη των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς είπε την Πέμπτη πως ο Γκαμαρί χτυπήθηκε σε ισραηλινό πλήγμα. «Θα κάνουμε το ίδιος σε οποιαδήποτε απειλή στο μέλλον» πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από Reuters