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Η απόφαση της Μπας ακολούθησε έντονες πολιτικές επικρίσεις που δέχτηκε από μέλη του κόμματος του καγκελαρίου Μερτς για τις απουσίες της.

Ο συμπρόεδρος του SPD, Λαρς Κλινγκμπάιλ, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την κριτική και ζήτησε μια νέα κουλτούρα αμοιβαίου σεβασμού στην πολιτική σκηνή.

Το κόμμα των Σοσιαλδημοκρατών ανακοίνωσε τη διεξαγωγή ομοσπονδιακού συνεδρίου για την εκλογή νέας ηγεσίας, ενώ ο Αλεξάντερ Σβάιτσερ αναλαμβάνει τη θέση της υπουργού Εργασίας.

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Σημαντικό πλήγμα για τον εύθραυστο κυβερνητικό συνασπισμό της Γερμανίας αποτελεί η παραίτηση της υπουργού Εργασίας και συμπροέδρου των κεντροαριστερών Σοσιαλδημοκρατών (SPD), Μπέρμπελ Μπας, η οποία αποχώρησε και από τα δύο αξιώματα, λόγω του θανάτου της κόρης του συζύγου του και των πολιτικών επιθέσεων που δέχτηκε στη συνέχεια, όπως ανέφερε η ίδια.

Σε ανάρτησή της στο Facebook, δεν αναφέρθηκε στο συμβάν με πολλές λεπτομέρεις, αλλά τόνισε ότι «χρειάζομαι χρόνο για να διαχειριστώ το πένθος μου».

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📢 Germany’s Labor Minister Baerbel Bas announces resignation from Cabinet, SPD leadership 🗣️ Bas cites death of her stepdaughter and need for time to grieve, alongside intensified public criticism from coalition partners 📌 Departure comes as Chancellor Merz’s coalition pursues labor and social reforms https://t.co/mZwuCXODKK — Anadolu English (@anadoluagency) October 12, 2026

«Δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή δεν έχω τη δύναμη να εκτελέσω πλήρως τα κυβερνητικά και κομματικά μου καθήκοντα βραχυπρόθεσμα, αποφάσισα να παραιτηθώ και από τις δύο θέσεις», εξήγησε η Μπας.

Όσο πενθούσε την απώλεια της θετής κόρης, η πολιτικός ανέφερε ότι δέχτηκε επιθέσεις και από μέλη του κόμματος του καγκελαρίου Μερτς. Ορισμένοι βουλευτές του CDU είχαν ασκήσει κριτική για το γεγονός ότι η Μπας απουσίαζε κατά τη διάρκεια κρίσιμων συζητήσεων για την προώθηση των οικονομικών μεταρρυθμίσεων παρά το γεγονός ότι η οικογένειά της πενθούσε, όπως αναφέρει ο Guardian.

Τα συλλυπητήρια της γερμανικής πολιτικής σκηνής στην Μπας

Ο συμπρόεδρος του SPD, Λαρς Κλινγκμπάιλ, ο οποίος εκτελεί παράλληλα χρέη αντικαγκελάριου και υπουργού Οικονομικών στην κυβέρνηση Μερτς, εξέφρασε τη λύπη του για την αποχώρησή της, χαρακτηρίζοντας ως «απρεπή» τα επικριτικά σχόλια που δέχθηκε.

«Είμαστε ανταγωνιστές και χρειαζόμαστε μια κουλτούρα αντιπαράθεσης. Χρειαζόμαστε όμως και μια κουλτούρα αμοιβαίου σεβασμού», δήλωσε ο Κλινγκμπάιλ στους δημοσιογράφους.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ευχαρίστησε την Μπας για όσα προσέφερε και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του. Από την πλευρά της, η Άλις Βάιντελ, συμπρόεδρος της ακροδεξιάς «Εναλλακτικής για τη Γερμανία» (AfD), εξέφρασε επίσης τη συμπαράστασή της, δηλώνοντας ότι κυβέρνηση συνασπισμού του Μερτς «έχει φτάσει στο τέλος της», τονίζοντας πως «η Γερμανία χρειάζεται μια νέα αρχή».

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H Μπερμπελ Μπας πριν την υπουργοποίησή της ήταν πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Βουλής, Μπούντεσταγκ. Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στην κυβέρνηση του καγκελάριου Μερτς καταλαμβάνουν οι Σοσιαλδημοκράτες SPD. Διάδοχος της Μπας θα αναλάβει ο Αλεξάντερ Σβάιτσερ, πρώην πρωθυπουργός της Ρηνανίας-Παλατινάτου.

Εκλογή νέας ηγεσίας στο SPD

Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι το κόμμα θα πραγματοποιήσει ομοσπονδιακό συνέδριο τον Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο.

🇩🇪 Germany’s SPD is forcing a full leadership vote after its co-leader quits under fire… Baerbel Bas stepped down following public attacks, including heavy hits from her own CDU/CSU coalition partners. Finance minister Lars Klingbeil announced the entire party leadership will now stand for re-election in December. He also called for a new "culture of mutual respect" in German politics. The timing is brutal. 3 weeks ago, the SPD came second to the AfD in Mecklenburg-Vorpommern after a late comeback, and the same night it posted its worst ever result in Berlin. Source: Reuters / Writer: Bri Advertisement October 12, 2026

«Θα πραγματοποιήσουμε ομοσπονδιακό συνέδριο του κόμματος, όχι μια συνδιάσκεψη, αλλά ένα πλήρες ομοσπονδιακό συνέδριο», δήλωσε ο Κλίνγκμπαϊλ. «Σύμφωνα με την πρότασή μου, ολόκληρη η ηγετική ομάδα του SPD θα θέσει υποψηφιότητα στις εκλογές που θα διεξαχθούν εκεί και θα εκλεγεί η ηγεσία του κόμματος», σημείωσε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το Reuters.

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