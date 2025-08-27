Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε χθες για πρώτη φορά ότι αναγνωρίζει τη γενοκτονία που διαπράχθηκε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία εναντίον των Αρμενίων, των Ασσυρίων και των Ποντίων Ελλήνων στις αρχές του 20ού αιώνα.

Μιλώντας στο podcast του επιχειρηματία και παρουσιαστή Πάτρικ Μπετ-Ντέιβιντ, και απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το γιατί το Ισραήλ δεν έχει μέχρι σήμερα αναγνωρίσει επίσημα τη γενοκτονία των Αρμενίων, ο Νετανιάχου απάντησε: «Νομίζω ότι το κάναμε. Νομίζω ότι η Κνεσέτ πέρασε σχετικό ψήφισμα», αν και δεν έχει εγκριθεί ποτέ τέτοιος νόμος.

Advertisement

Advertisement

Όταν πιέστηκε να εξηγήσει γιατί κανένας Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν είχε προβεί σε ανάλογη δήλωση στο παρελθόν, ο ίδιος τόνισε: «Μόλις το έκανα εγώ. Ορίστε».

Σύμφωνα με τους Times of Israel, η ισραηλινή ηγεσία απέφευγε έως τώρα να αναγνωρίσει επίσημα τη γενοκτονία, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να πλήξει τις σχέσεις της χώρας με την Τουρκία, η οποία αρνείται κατηγορηματικά ότι υπήρξε γενοκτονία.

Οι σχέσεις Ισραήλ–Τουρκίας παραμένουν ιδιαίτερα τεταμένες τα τελευταία χρόνια, με τους διπλωματικούς δεσμούς να έχουν σε μεγάλο βαθμό παγώσει και τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να συγκρίνει συχνά το Ισραήλ με το ναζιστικό καθεστώς λόγω του πολέμου στη Γάζα.

BREAKING!



Prime Minister @Netanyahu OFFICIALLY recognizes the Armenian, Assyrian & Greek genocide committed by the Ottoman Empire. pic.twitter.com/fLtsr41YRy — Patrick Bet-David (@patrickbetdavid) August 26, 2025