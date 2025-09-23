Η αστυνομία της Νορβηγίας ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης ότι διερευνά ισχυρή έκρηξη στο κέντρο του Οσλο, προειδοποιώντας τους πολίτες να μείνουν μακριά από την περιοχή, καθώς εκτιμάται ότι ενδέχεται να υπάρχουν και άλλοι εκρηκτικοί μηχανισμοί.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Το σημείο της έκρηξης βρίσκεται κοντά σε πανεπιστημιακό campus και σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το βασιλικό παλάτι και την πρεσβεία του Ισραήλ.

Οι αρχές έστειλαν έκτακτο μήνυμα στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων του Οσλο, προειδοποιώντας τους να παραμείνουν μακριά από την περιοχή και να μην πλησιάζουν στα παράθυρα. «Δεδομένου ότι υπάρχει ακόμη εκρηκτικός μηχανισμός στην περιοχή, η αστυνομία ζητά από τους πολίτες να μείνουν μακριά από τα παράθυρα», ανέφερε το μήνυμα. «Προς το παρόν, δεν προχωράμε σε εκκένωση».

Το περιστατικό σημειώθηκε λιγότερο από μία ημέρα μετά τις αναφορές για πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών κοντά στα αεροδρόμια του Οσλο και της Κοπεγχάγης.

Σύμφωνα με την τηλεόραση TV2, ένας 13χρονος συνελήφθη μετά την έκρηξη, η οποία φέρεται να προκλήθηκε από χειροβομβίδα.

Ο επικεφαλής της αστυνομικής επιχείρησης, Øyvind Hammervold, επιβεβαίωσε ότι έχουν τεθεί υπό κράτηση περισσότερα άτομα σε σχέση με το περιστατικό.

Λίγο μετά τις 21:30 (τοπική ώρα), η αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει ελεγχόμενες εκρήξεις, καθώς υπήρχαν υπόνοιες για περισσότερες χειροβομβίδες.

Ακολούθησαν δυνατοί κρότοι, με τους αξιωματικούς να δηλώνουν ότι «εξουδετέρωσαν αντικείμενα» που εντοπίστηκαν στην περιοχή.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν «δυνατή έκρηξη», παρομοιάζοντας τον ήχο με «μεταλλικό κοντέινερ που έπεσε στο έδαφος».

Ελικόπτερο της αστυνομίας πετούσε πάνω από το σημείο, ενώ ισχυρές δυνάμεις με βαρύ οπλισμό είχαν αποκλείσει την περιοχή.

Η αστυνομία έχει επεκτείνει τα μέτρα ασφαλείας γύρω από την περιοχή καθώς η έρευνα συνεχίζεται, σύμφωνα με το νορβηγικό πρακτορείο ειδήσεων NTB.

«Ήταν ο πιο δυνατός κρότος που έχω ακούσει ποτέ»

«Ήταν ο πιο δυνατός κρότος που έχω ακούσει ποτέ. Βρόντηξε στο στήθος μου», είπε στην aftonbladet.se, ο Γιόναρ Τέιγκεν, ο οποίος ήταν στο διαμέρισμά του και μαγείρευε.



Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί αν υπάρχουν τραυματίες ή ποιος βρίσκεται πίσω από την ενέργεια.