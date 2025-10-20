Σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία με μαχαίρι ενός κοριτσιού οκτώ ετών μέσα σε σχολείο στη Νότια Κορέα, καταδικάστηκε η δασκάλα η οποία είναι υποχρεωμένη να φορά ηλεκτρονική συσκευή εντοπισμού για τα επόμενα 30 χρόνια.

Η 48χρονη Μιεόνγκ Τζάε-γουάν, συγκλόνησε τη χώρα με την αποτρόπαιη δολοφονία της 8χρονης Κιμ Χάε-νέουλ μέσα σε αίθουσα του σχολείου στο Νταεγίον τον περασμένο Φεβρουάριο.

Αν και οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει τη θανατική ποινή, λέγοντας ότι η οικογένεια του θύματος είχε ζητήσει αυστηρή τιμωρία, το δικαστήριο έκρινε ότι, αν και «ο κίνδυνος υποτροπής είναι υψηλός, είναι δύσκολο να καταλήξουμε ότι η 48χρονη πρέπει να εκτελεστεί».

Η καταδικασμένη, όπως αναφέρει το BBC, είπε ότι θα αναλογιστεί τα λάθη της για το υπόλοιπο της ζωής της. Υπέβαλε μάλιστα δεκάδες επιστολές στο δικαστήριο εκφράζοντας μεταμέλεια.

Για το έγκλημα είπε ότι η κρίση της ήταν εξασθενημένη τη στιγμή της δολοφονίας καθώς υποβαλόταν σε ψυχιατρική θεραπεία. Είχε ζητήσει εξάμηνη άδεια, επικαλούμενη την κατάθλιψη από την οποία έπασχε, αλλά επέστρεψε στο σχολείο σε 20 ημέρες, καθώς γιατρός την έκρινε ικανή να εργαστεί. Πριν από το μαχαίρωμα είχε επιδείξει βίαιη συμπεριφορά, καθώς μεταξύ άλλων είχε πιάσει με κεφαλοκλείδωμα έναν άλλο δάσκαλο.

Στην αστυνομία έχει στοιχεία ότι η Μιεόνγκ είχε αγοράσει ένα όπλο και το είχε φέρει στο σχολείο, σχεδιάζοντας να αυτοκτονήσει μαζί με ένα παιδί που θα επέλεγε τυχαία. Όταν επέλεξε την 8χρονη Κιμ την παρέσυρε σε αίθουσα του σχολείου και εκεί της επιτέθηκε.

Αρχικά η μικρή αναφέρθηκε ως αγνοούμενη καθώς ο οδηγός του σχολικού λεωφορείου ενημέρωσε το σχολείο ότι δεν ανέβηκε ποτο στο σχολικό. Όταν άρχισαν να τη ψάχνουν την βρήκαν στο σχολείο λίγες ώρες αργότερα με μαχαιριές, μαζί με τη Μιεόνγκ. Η δολοφόνος είχε ένα τραύμα στο λαιμό που μάλλον ήταν αυτοτραυματισμός.