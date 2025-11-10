Έντονα αποδοκίμασαν τον Ντόναλντ Τραμπ θεατές κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ των Washington Commanders και των Detroit Lions χθες Κυριακή (9/11) στο στάδιο Northwest στο Μέριλαντ.
Όταν εμφανίστηκε στις οθόνες να χαιρετά το πλήθος από ένα θεωρείο, ο κόσμος στο γήπεδο έδειξε τη φανερή δυσαρέσκειά του ενώ ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έδειχνε σαστισμένος.
Οι αποδοκιμασίες έγιναν ακόμη πιο έντονες όταν ο Τραμπ, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, διάβασε τον στρατιωτικό Όρκο Κατάταξης για να ορκίσει νέους στρατιώτες.
Οι αποδοκιμασίες πιθανότατα θα πλήξουν ιδιαίτερα τον Τραμπ, ο οποίος νωρίτερα είχε απαιτήσει το νέο στάδιο των Commanders στην Ουάσιγκτον να πάρει το όνομά του.
(Με πληροφορίες από Economic Times)