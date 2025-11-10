Έντονα αποδοκίμασαν τον Ντόναλντ Τραμπ θεατές κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ των Washington Commanders και των Detroit Lions χθες Κυριακή (9/11) στο στάδιο Northwest στο Μέριλαντ.

Όταν εμφανίστηκε στις οθόνες να χαιρετά το πλήθος από ένα θεωρείο, ο κόσμος στο γήπεδο έδειξε τη φανερή δυσαρέσκειά του ενώ ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έδειχνε σαστισμένος.

Οι αποδοκιμασίες έγιναν ακόμη πιο έντονες όταν ο Τραμπ, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, διάβασε τον στρατιωτικό Όρκο Κατάταξης για να ορκίσει νέους στρατιώτες.

President Donald Trump is here at the Washington Commanders game, as they host the Detroit Lions.

When shown on the Jumbotron the crowd started to boo. pic.twitter.com/ztcRrFxkiC — Alexis Wainwright (@AWainwrightTV) November 9, 2025

Οι αποδοκιμασίες πιθανότατα θα πλήξουν ιδιαίτερα τον Τραμπ, ο οποίος νωρίτερα είχε απαιτήσει το νέο στάδιο των Commanders στην Ουάσιγκτον να πάρει το όνομά του.

(Με πληροφορίες από Economic Times)