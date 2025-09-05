Ένα επεισόδιο που θα μπορούσε να προέρχεται από ταινία κατασκοπείας εκτυλίχθηκε στις αρχές του 2019, όταν κομάντος της περίφημης SEAL Team 6 του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού πυροβόλησαν και σκότωσαν αρκετούς Βορειοκορεάτες πολίτες κατά τη διάρκεια μιας μυστικής αποστολής που απέτυχε.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York Times (5/9), η αποστολή είχε ως στόχο την εγκατάσταση συσκευής παρακολούθησης σε βορειοκορεατικό έδαφος, εν μέσω ιστορικών διπλωματικών συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του καθεστώτος Κιμ Γιονγκ Ουν. Πηγές που μίλησαν στην εφημερίδα, ανώνυμες για λόγους ασφαλείας, αναφέρουν ότι η επιχείρηση είχε την έγκριση του τότε προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο στόχος της επιχείρησης ήταν η συλλογή πληροφοριών από το πιο κλειστό καθεστώς στον κόσμο, ώστε να καλυφθεί ένα σημαντικό κενό στον μηχανισμό αμερικανικών πληροφοριών. Ωστόσο, η αποστολή εκτροχιάστηκε: οι κομάντος πίστεψαν ότι βρίσκονταν σε έρημη ακτή, αλλά βρέθηκαν αντιμέτωποι με βορειοκορεατικό σκάφος. Φοβούμενοι ότι είχαν εντοπιστεί, άνοιξαν πυρ και εξουδετέρωσαν το πλήρωμα. Οι New York Times επισημαίνουν ότι πιθανότατα τα θύματα ήταν άμαχοι, αν και ο αριθμός τους παραμένει άγνωστος.

Η SEAL Team 6 αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την αποστολή και να επιστρέψει σε αμερικανικό υποβρύχιο, χωρίς να ολοκληρώσει τον αρχικό στόχο της. Απόρρητη έρευνα του Πενταγώνου κατέληξε ότι οι δολοφονίες ήταν σύμφωνες με τους κανόνες εμπλοκής, παρά την αμφιλεγόμενη φύση της επιχείρησης.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε λίγο πριν τη σύνοδο κορυφής του Ανόι μεταξύ Τραμπ και Κιμ, η οποία τελικά κατέληξε σε αποτυχία. Μερικούς μήνες αργότερα, η Βόρεια Κορέα επανεκκίνησε τις πυραυλικές δοκιμές της και συνέχισε την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Σήμερα εκτιμάται ότι διαθέτει περίπου 50 πυρηνικές κεφαλές, με δυνατότητα παραγωγής δεκάδων ακόμη.

Το δημοσίευμα αναδεικνύει επίσης τα όρια της SEAL Team 6, μιας μονάδας που έχει μεν ιστορικές επιτυχίες, αλλά και επιχειρήσεις που κατέληξαν σε φιάσκο σε διάφορα μέρη του κόσμου, από τον Παναμά μέχρι τη Σομαλία και την Υεμένη. Σύμφωνα με πρώην αξιωματούχους, η περιορισμένη πολιτική εποπτεία επί προεδρίας Τραμπ επέτρεψε την έγκριση επικίνδυνων αποστολών, ενώ η κυβέρνηση Μπάιντεν ξεκίνησε νέο έλεγχο για την επιχείρηση στη Βόρεια Κορέα, χωρίς να έχουν δημοσιοποιηθεί τα αποτελέσματα.

Το επεισόδιο παραμένει μυστικό για τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Βόρειας Κορέας, ενώ το Κογκρέσο δεν ενημερώθηκε ποτέ, παρά την υποχρέωση νομικής κοινοποίησης σε επιτροπές ελέγχου ευαίσθητων επιχειρήσεων πληροφοριών. Όπως δηλώνει ανώτατος αξιωματούχος στις NYT, «αυτό ακριβώς είναι το είδος αποστολής για το οποίο το Κογκρέσο θα έπρεπε να είχε ενημερωθεί».

