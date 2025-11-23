Μια νέα επιστημονική μελέτη έρχεται να αλλάξει όσα πιστεύαμε έως σήμερα για τη στιγμή που βυθιζόμαστε στον ύπνο. Σύμφωνα με ερευνητές του Imperial College London (ICL) και του Πανεπιστημίου του Σάρεϊ, η μετάβαση από την εγρήγορση στον ύπνο δεν είναι μια σταδιακή διαδικασία, αλλά μια απότομη, σχεδόν «κατακόρυφη» αλλαγή στην εγκεφαλική δραστηριότητα ένα πραγματικό «πέσιμο».

Αναλύοντας χιλιάδες εγκεφαλικές καταγραφές εθελοντών με ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (EEG), οι επιστήμονες εντόπισαν μια εντυπωσιακά απότομη μεταβολή στην ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου περίπου 4,5 λεπτά πριν από τη στιγμή που το άτομο αποκοιμιέται.

Η ομάδα περιγράφει τη μετάβαση αυτή ως «διακλάδωση»: ένα σημείο καμπής από το οποίο ο εγκέφαλος δεν επιστρέφει στην κατάσταση εγρήγορσης, αλλά γλιστρά οριστικά στον ύπνο, αναφέρει το Sciencealert.

«Ανακαλύψαμε ότι το να πέφτουμε για ύπνο είναι μια διακλάδωση, όχι μια ομαλή πορεία. Υπάρχει ένα σαφές, μετρήσιμο σημείο καμπής που μπορούμε πλέον να προβλέψουμε σε πραγματικό χρόνο», δήλωσε ο νευροεπιστήμονας του ICL, Νιρ Γκρόσμαν.

Η ομάδα των ερευνητών δημιούργησε ένα μαθηματικό μοντέλο βασισμένο σε 47 διαφορετικά χαρακτηριστικά της εγκεφαλικής δραστηριότητας. Μετατρέποντας τα δεδομένα αυτά σε έναν αφηρημένο «χώρο», μπόρεσαν να απεικονίσουν την πορεία του εγκεφάλου από τη στιγμή που κάποιος ξαπλώνει μέχρι την είσοδό του στον ύπνο.

Η εικόνα που προέκυψε μοιάζει με μια μπάλα που κυλά σε ολοένα πιο απότομη πλαγιά, μέχρι που πέφτει απότομα στο κενό τη στιγμή του ύπνου.

Το πιο εντυπωσιακό εύρημα, ωστόσο, είναι η ακρίβεια με την οποία η ομάδα μπορεί πλέον να προβλέψει πότε θα αποκοιμηθεί κάποιος. Με βάση μια και μόνο νυχτερινή καταγραφή EEG, το μοντέλο μπορεί να προβλέψει τη στιγμή του ύπνου τις επόμενες νύχτες με 95% ακρίβεια και περιθώριο σφάλματος μόλις 49 δευτερόλεπτα.

Η ανακάλυψη αυτή έχει σημαντικές προεκτάσεις. Μπορεί να οδηγήσει σε νέες θεραπείες για άτομα με αϋπνία, σε τεχνολογία που θα προειδοποιεί τους οδηγούς όταν νυστάζουν, ακόμα και σε καλύτερη παρακολούθηση της αναισθησίας σε χειρουργεία. Παράλληλα, προσφέρει ένα νέο παράθυρο στην υγεία του εγκεφάλου, αποκαλύπτοντας πώς και πότε «παραδίνεται» στη νύχτα.

Η έρευνα παρουσιάστηκε στο Nature Neuroscience.