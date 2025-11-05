Είναι γνωστός ως «Άνδρας του Μαρί» (Marree Man): Ένα γεωγλυφικό που δείχνει έναν άνδρα με μπούμερανγκ, εμφανίστηκε ξαφνικά στην έρημο της Αυστραλίας λιγότερο από 30 χρόνια πριν, είναι μήκους χιλιομέτρων, φαίνεται να είναι εμπνευσμένο από την κουλτούρα των Αβορίγινων και κανείς δεν ξέρει ποιος το έκανε.

Γνωστό και ως «Γίγαντας του Στούαρτ» (Stuart’s Giant), χαράχτηκε απευθείας στο οροπέδιο του Φίνις Σπρινγκς στη Νότια Αυστραλία, περίπου 60 χλμ δυτικά της πόλης του Μαρί (Marree), σύμφωνα με το Earth Observatory της NASA. Θεωρείται ότι απεικονίζει έναν Αβορίγινα που εμφανίζεται γυμνός να πετά ένα μπούμερανγκ ή ένα ακόντιο «woomera». Στο πλατύτερο σημείο του φτάνει τα 3,5 χλμ, από τα πόδια μέχρι την αιχμή του όπλου, ενώ η συνολική περίμετρος φτάνει τα 28 χλμ. Συγκριτικά με τα περισσότερα άλλα γεωγλυφικά, όπως τις Γραμμές της Νάζκα (κάποιες χρονολογούνται από το 200 πΧ), είναι πολύ νέο, καθώς εμφανίστηκε ξαφνικά το 1998. Ωστόσο μέχρι το 2016 οι γραμμές του – αρχικού βάθους περίπου 25 εκατοστών- είχαν σχεδόν χαθεί, οπότε ντόπιοι επιχειρηματίες αποφάσισαν να τις ξαναχαράξουν, χρησιμοποιώντας GPS. Το αποτέλεσμα, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του ABC, ήταν βαθύτερες γραμμές.

Το ανανεωμένο γεωγλυφικό αναμένεται να αντέξει περισσότερο, επειδή σκάφτηκαν αυλάκια στο περίγραμμά του για να παγιδεύουν νερό. Αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει να μεγαλώσει βλάστηση στις άκρες του, σύμφωνα με το Earth Observatory.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Live Science, ο «Άνδρας του Μαρί» είχε ανακαλυφθεί από τον πιλότο μιας τσάρτερ πτήσης στις 26 Ιουνίου 1998, λίγο μετά την αποστολή ενός ανώνυμου φαξ σε ξενοδοχεία που βρίσκονταν κοντά. Αρχικά ονομάστηκε «Γίγαντας του Στούαρτ» μα μετά θα γινόταν γνωστό στον τύπο ως «Marree Man». Δορυφορικές εικόνες από τον Landsat 8 έδειξαν ότι είχε δημιουργηθεί εντός ενός διαστήματος 16 ημερών μεταξύ της 27ης Μαΐου και της 12ης Ιουνίου. Εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκαν βαριά μηχανήματα (μπουλντόζες) και κάποιοι πιστεύουν ότι χρησιμοποιήθηκε και GPS. Όταν το «ξαναπάτησαν» το 2016, χρειάστηκαν περίπου 60 ώρες εργασίας. Γύρω βρέθηκαν 250 πάσσαλοι μπαμπού, που μάλλον χρησιμοποιήθηκαν για να μαρκαριστεί το αρχικό σχέδιο, σύμφωνα με το Expedition Australia.

Όσον αφορά στον δημιουργό του, η επικρατούσα άποψη είναι πως ήταν ο Μπάρντιους Γκόλντμπεργκ, ένας καλλιτέχνης από την Αδελαΐδα. Φίλοι του έχουν υποστηρίξει πως ο ίδιος τους είχε πει ότι το είχε κάνει αυτός, μα δεν προέβη ποτέ σε δημόσια παραδοχή και πέθανε το 2002. Υπάρχει επίσης η πιθανότητα να το έφτιαξαν Αμερικανοί στρατιωτικοί από μια κοντινή βάση της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας της Αυστραλίας, καθώς βρέθηκε κοντά στο κεφάλι μια πλακέτα με μια αμερικανική σημαία- ενώ επίσης και το φαξ είχε αρκετούς ιδιωματισμούς που παρέπεμπαν σε Αμερικανό συντάκτη, σύμφωνα με το ABC News.

