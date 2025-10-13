Σε ένα από τα πιο δημοφιλή βραδινά τηλεοπτικά show της Σερβίας εμφανίστηκε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, κλέβοντας τις εντυπώσεις τόσο με την παρουσία του όσο και με το χιούμορ του. Ο αγαπημένος τραγουδιστής μίλησε για την προσωπική του ζωή, τραγούδησε στα ελληνικά και μύησε τη Σέρβα παρουσιάστρια στα… ελληνικά έθιμα διασκέδασης, δείχνοντάς της πώς σπάνε πιάτα ζωντανά στο πλατό.

Η παρουσιάστρια, εντυπωσιασμένη από την εμφάνισή του, δεν δίστασε να τον πειράξει ρωτώντας τον: «Γιατί παντρεύτηκες; Έχεις δει πώς είσαι;». Ο Αργυρός απάντησε με χαμόγελο, μιλώντας με τρυφερότητα για τη σύζυγό του, Αλεξάνδρα Νίκα.

Δείτε εδώ ολόκληρη τη συνέντευξη

«Παντρεύτηκα πρόσφατα. Έχω την καλύτερη γυναίκα στον κόσμο και νιώθω πολύ τυχερός», είπε συγκινημένος, εκφράζοντας δημόσια την αγάπη και τον θαυμασμό του για τη γυναίκα της ζωής του.

Όταν ρωτήθηκε για τη σύζυγό του, αποκάλυψε: «Η Αλεξάνδρα σπούδαζε δύο χρόνια στην Αμερική και μετά γύρισε στην Ελλάδα. Τώρα είναι με την οικογένειά μας, με το παιδί… Είναι μαμά. Είναι τόσο έξυπνη».

Ο τραγουδιστής μίλησε επίσης για το πώς γνωρίστηκαν: «Γνωριστήκαμε σε ένα πάρτι πριν από τρία χρόνια. Δεν ξέρω αν ήταν θαυμάστριά μου – απλώς αρχίσαμε να μιλάμε για τη ζωή, για διάφορα θέματα που είχαμε κοινά. Δεν μπορώ να εξηγήσω πώς κατάλαβα ότι ήταν “η μία”, απλά είχα ένα προαίσθημα».

Στο τέλος της συνέντευξης, ο Αργυρός ανέλαβε ρόλο… δασκάλου, δείχνοντας στην παρουσιάστρια πώς σπάνε πιάτα και εξηγώντας της τη σημασία της λέξης «καψούρα». Η στιγμή κορυφώθηκε όταν τραγούδησε «Στην Αθήνα μου», γεμίζοντας το στούντιο με ελληνικό χρώμα, ενώ εκείνη του ανταπέδωσε τη χειρονομία μαθαίνοντάς του έναν παραδοσιακό σερβικό χορό.