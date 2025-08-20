Η δανέζικη φαρμακοβιομηχανία Novo Nordisk ανακοίνωσε ότι μειώνει δραστικά την τιμή του Ozempic για τους ασθενείς στις Ηνωμένες Πολιτείες που πληρώνουν μετρητά. Μέσω του φαρμακείου της NovoCare, το φάρμακο θα διατίθεται έναντι 499 δολαρίων τον μήνα, περίπου στο μισό της τιμής καταλόγου.

Παράλληλα, η εταιρεία συνεργάζεται με την GoodRx ώστε τόσο το Ozempic όσο και το αδελφό φάρμακο Wegovy (για απώλεια βάρους) να διατίθενται στην ίδια τιμή σε φαρμακεία σε όλη τη χώρα.

Όπως εξήγησε ο Dave Moore, επικεφαλής των δραστηριοτήτων της Novo στις ΗΠΑ:

«Ενώ το Ozempic καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό στις ΗΠΑ, ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν ασθενείς που πληρώνουν από την τσέπη τους γι’ αυτό το ζωτικής σημασίας φάρμακο. Πιστεύουμε ότι αν έστω και ένας ασθενής στραφεί σε επικίνδυνες και μη εγκεκριμένες απομιμήσεις, αυτό είναι ήδη ένα περιστατικό παραπάνω».

Η κίνηση αυτή ήρθε μετά από έντονες πιέσεις της αμερικανικής πολιτικής ηγεσίας για μείωση του κόστους των φαρμάκων.

Η στρατηγική της Eli Lilly: Αύξηση τιμής στο Ηνωμένο Βασίλειο

Την ίδια στιγμή, η αμερικανική Eli Lilly ακολουθεί την ακριβώς αντίθετη στρατηγική για το Mounjaro, το φάρμακο που χρησιμοποιείται τόσο για την απώλεια βάρους όσο και για τον διαβήτη τύπου 2.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι από τον επόμενο μήνα η τιμή για την υψηλότερη δόση θα αυξηθεί από 122 λίρες σε 330 λίρες τον μήνα — αύξηση έως και 170%.

Σύμφωνα με την Lilly, η αύξηση αυτή δεν θα επηρεάσει τους ασθενείς του NHS, που καλύπτονται από ξεχωριστή συμφωνία, αλλά θα ισχύσει κυρίως για ιδιωτικούς παρόχους και διαδικτυακά φαρμακεία.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία ανέφερε:

«Τώρα ευθυγραμμίζουμε την τιμή καταλόγου με πιο συνεπή τρόπο», επισημαίνοντας ότι κατά την αρχική διάθεση του φαρμάκου στο Ηνωμένο Βασίλειο η τιμή ήταν τεχνητά χαμηλή ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στη διάθεση μέσω του NHS.

Οι δύο φαρμακευτικοί κολοσσοί, Novo Nordisk και Eli Lilly, κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις: ο ένας μειώνει τις τιμές στις ΗΠΑ, ο άλλος τις αυξάνει στην Ευρώπη. Το κοινό στοιχείο, ωστόσο, είναι ότι και οι δύο ανταποκρίνονται σε πολιτικές πιέσεις και σε ένα παγκόσμιο παιχνίδι ισορροπίας γύρω από το ποιος τελικά πληρώνει το υψηλό κόστος της καινοτόμου φαρμακευτικής έρευνας.