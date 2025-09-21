Ένα από τα πιο σπάνια και μυστηριώδη αιλουροειδή του κόσμου, ο αγριόγατος Παλλάς (Otocolobus manul), καταγράφηκε για πρώτη φορά στην πολιτεία Arunachal Pradesh, στην ανατολική Ινδία. Η φωτογραφία, που λήφθηκε σε υψόμετρο 4.992 μέτρων, αποτελεί το πρώτο τεκμηριωμένο ντοκουμέντο παρουσίας του είδους στην ορεινή αυτή περιοχή των Ιμαλαΐων.

Με το πυκνό τρίχωμά του και την χαρακτηριστικά «θυμωμένη» όψη, ο αγριόγατος Παλλάς είναι ένα από τα λιγότερο μελετημένα αιλουροειδή παγκοσμίως. Μέχρι σήμερα, εμφανίσεις του είχαν καταγραφεί μόνο στο Σικίμ, το Μπουτάν και το ανατολικό Νεπάλ. Η νέα αυτή καταγραφή διευρύνει σημαντικά τη γνωστή γεωγραφική εξάπλωση του είδους στην ανατολική οροσειρά των Ιμαλαΐων.

Η ανακάλυψη προέκυψε από μια εκτεταμένη έρευνα που διεξήγαγαν το WWF Ινδίας και το Δασαρχείο της Arunachal Pradesh. Από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο του 2024, οι ερευνητές εγκατέστησαν 136 φωτοπαγίδες σε 83 δυσπρόσιτες τοποθεσίες, καλύπτοντας πάνω από 2.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα ορεινού εδάφους σε υψόμετρα άνω των 4.000 μέτρων. Οι κάμερες λειτούργησαν για περισσότερους από οκτώ μήνες σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες.

«Η καταγραφή του αγριόγατου Παλλάς σε σχεδόν 5.000 μέτρα μάς υπενθυμίζει πόσο λίγα γνωρίζουμε ακόμα για τη ζωή στα Ιμαλάια», δήλωσε ο Ρίσι Κουμάρ Σάρμα, επικεφαλής επιστήμονας του WWF Ινδίας. «Η ίδια περιοχή φιλοξενεί λεοπαρδάλεις του χιονιού, νεφοπαρδάλεις, μαρμάρινες γάτες και τώρα τον αγριόγατο Παλλάς, αποδεικνύοντας τον μοναδικό πλούτο και την ανθεκτικότητα αυτού του οικοσυστήματος».

Η έρευνα κατέγραψε επίσης πέντε ακόμη είδη αιλουροειδών σε εξαιρετικά μεγάλα υψόμετρα: τη λεοπάρδαλη του χιονιού (Panthera uncia), την κοινή λεοπάρδαλη (Panthera pardus), τη νεφοπαρδάλη (Neofelis nebulosa), τη μαρμάρινη γάτα (Pardofelis marmorata) και τη λεοπάρδαλη γάτα (Prionailurus bengalensis).

Σε μια σπάνια παρατήρηση συμπεριφοράς, φωτογραφία κατέγραψε λεοπάρδαλη του χιονιού και κοινή λεοπάρδαλη να σημαδεύουν το ίδιο σημείο με ούρα, υποδεικνύοντας πώς μοιράζονται τα ίδια ορεινά ενδιαιτήματα.

Ο αγριόγατος Παλλάς θεωρείται ένα από τα αρχαιότερα αιλουροειδή, που διαφοροποιήθηκε από τη γενεαλογία της λεοπάρδαλης πριν από περίπου 5,2 εκατομμύρια χρόνια. Είναι μικρόσωμος, με παχύ τρίχωμα, κυνηγά τρωκτικά, μικρά πτηνά και ερπετά, και συχνά στέκεται πάνω στην χνουδωτή ουρά του για να προστατεύει τις πατούσες του από τον παγωμένο βράχο.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι τα ευρήματα αυτά δεν είναι μόνο επιστημονικά σημαντικά, αλλά και κρίσιμα για τη διατήρηση των ευάλωτων οικοσυστημάτων των Ιμαλαΐων. Η συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων, όπως της παραδοσιακής ποιμενικής ομάδας Brokpa, ήταν καθοριστική για την επιτυχία της αποστολής.

«Η ανακάλυψη πολλών αγριόγατων σε τόσο ακραία υψόμετρα ανοίγει συναρπαστικές προοπτικές για την οικολογική έρευνα και τη διατήρηση», επισήμανε ο Τακού Σάι, ανώτερος επιστημονικός υπεύθυνος του WWF Ινδίας.

Πηγή: Livescience

