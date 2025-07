Σε επικίνδυνη καμπή μπαίνει η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν καθώς υπάρχουν φόβοι οτι οι ΗΠΑ ετοιμάζουν σφοδρό χτύπημα κατά της Τεχεράνης.

Ο Τραμπ αναχώρησε εσπευσμένα από τη σύνοδο της G7, καλώντας παράλληλα σε «άμεση εκκένωση της Τεχεράνης» ενώ αργά το βράδυ (ώρα Ελλάδος) συγκάλεσε εκτάκτως το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας.

Κι ενώ πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι επιθυμεί ένα ”πραγματικό τέλος” στο πυρηνικό πρόβλημα με το Ιράν, με την Τεχεράνη να ”παραιτείται πλήρως” από τα πυρηνικά όπλα – η διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (DNI) Τάλσι Γκάμπαρντ υποστήριξε ότι το Ιράν δεν αναπτύσσει πυρηνικά όπλα, ισχυρισμό που ο Τραμπ απέρριψε.

Live / Ισραήλ – Ιράν: Πέμπτη ημέρα σύγκρουσης – Ολες οι εξελίξεις

23.30 CBS: Ο Τραμπ σκέφτεται να χτυπήσει μαζί με το Ισραήλ τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να συμπράξει με το Ισραήλ για να πλήξει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, μεταξύ άλλων στο Φορντό, αναφέρουν πηγές που γνωρίζουν το θέμα, σύμφωνα με το CBS.

Λένε ότι αυτό αναμενόταν να συζητηθεί στη σημερινή συνάντηση στην Αίθουσα Επιχειρήσεων, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει πλήρης συμφωνία μεταξύ των στενότερων συμβούλων του Τραμπ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Τραμπ διατηρεί όλες τις επιλογές στο τραπέζι, ενώ επέμειναν ότι η Ουάσινγκτον δεν είχε καμία ανάμειξη στις επιθέσεις του Ισραήλ μέχρι στιγμής.

Η πιο πιθανή επιλογή που εξετάζει ο Τραμπ θα ήταν η χρήση γιγαντιαίων αμερικανικών βομβών “bunker-buster” εναντίον των βαθιά θαμμένων πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν στο Φορντό, στις οποίες δεν μπορούν να φτάσουν οι βόμβες του Ισραήλ.

Οι New York Times ανέφεραν ότι ο Τραμπ εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να επιτραπεί σε αμερικανικά σκάφη εναέριου ανεφοδιασμού να ανεφοδιάζουν ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη, ώστε να μπορούν να εκτελούν αποστολές μεγάλης εμβέλειας.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η διάλυση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν – το οποίο οι δυτικές χώρες λένε ότι η Τεχεράνη χρησιμοποιεί για να επιδιώξει ένα πυρηνικό όπλο, αν και η ιρανική κυβέρνηση το αρνείται – παραμένει προτεραιότητα του Τραμπ.

23:07 Στρατηγικά βομβαρδιστικά των ΗΠΑ στη στρατιωτική βάση Ντιέγκο Γκαρσία

Η Βρετανική Επικράτεια Ινδικού Ωκεανού (British Indian Ocean Territory – BIOT) ή Νήσοι Τσάγκος (πρώην Νήσοι Πετρελαίου) είναι υπερπόντιο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου που βρίσκεται στον Ινδικό Ωκεανό, στα μισά του δρόμου μεταξύ της Αφρικής και της Ινδονησίας. Η επικράτεια αποτελείται από μια ομάδα επτά ατόλων που περιλαμβάνουν περισσότερα από 60 μεμονωμένα νησιά, τα οποία βρίσκονται περίπου 500 χιλιόμετρα νότια του αρχιπελάγους των Μαλδίβων. Το μεγαλύτερο νησί είναι το Ντιέγκο Γκαρσία (έκτασης 44 τετραγωνικών χιλιομέτρων), όπου βρίσκονται κοινές στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά την εκδίωξη του ντόπιου πληθυσμού (Chagossians) τη δεκαετία του 1960, οι μόνοι κάτοικοι είναι το αμερικανικό και βρετανικό στρατιωτικό προσωπικό και οι σχετικοί εργολάβοι, οι οποίοι αριθμούν συνολικά περίπου 4.000 άτομα (στοιχεία του 2004). (Φωτογραφία: Pictures From History/Universal Images Group μέσω Getty Images) Pictures from History via Getty Images

Τέσσερα στρατηγικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη στάθμευσαν τη Δευτέρα στην αμερικανοβρετανική στρατιωτική βάση Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό, σύμφωνα με ανάλυση από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων δορυφορικών εικόνων, κι ενώ η στρατιωτική αναμέτρηση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν εισήλθε σήμερα στην πέμπτη ημέρα της.

Αυτά τα αεροσκάφη B-52H Stratofortress, ικανά να μεταφέρουν πυρηνικά όπλα ή άλλα πυρομαχικά με καθοδήγηση ακριβείας εθεάθησαν στις 16 Ιουνίου στις 9.22 (ώρα Γκρίνουιτς) στη νότια πλατφόρμα αυτής της στρατηγικής βάσης στο Αρχιπέλαγος Τσάγκος.

Με δυνατότητα να μεταφέρουν περίπου 32 τόνους όπλων, αυτά τα αεροσκάφη μεγάλης ακτίνας δράσης έφτασαν στη βάση γύρω στα μέσα Μαΐου, σύμφωνα με την ανάλυση δορυφορικών εικόνων του Planet Labs.

🚨 BREAKING

Pentagon has already deployed B-2 Spirit & B-52 Stratofortress strategic bomber aircraft at Diego Garcia military base in Indian Ocean in March amid rising tensions with Iran.#Iran #IranIsraelConflict pic.twitter.com/82IBlTQawT Advertisement June 17, 2025

Η βάση Ντιέγκο Γκαρσία, η οποία επεκτάθηκε μετά την Ιρανική Επανάσταση του 1979, έπαιξε σημαντικό ρόλο για τις Ηνωμένες Πολιτείες στους πολέμους που διεξήγαγαν στο Ιράκ (1990-1991, 2003-2011) και στο Αφγανιστάν το 2001.

Το Γαλλικό Πρακτορείο επισημαίνει επίσης την παρουσία τη Δευτέρα ενός μεταγωγικού τύπου C-17 Globemaster III στη βάση. Η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία αναφέρει ότι αυτό το μοντέλο αεροσκάφους μπορεί να μεταφέρει ”γρήγορα” στρατεύματα καθώς και ”όλα τα είδη φορτίων στις κύριες επιχειρησιακές βάσεις ή απευθείας στις προκεχωρημένες βάσεις εντός των περιοχών ανάπτυξης”.

Έξι άλλα αεροσκάφη που εθεάθησαν στις 16 Ιουνίου στον διάδρομο προσγείωσης/απογείωσης ήταν πιθανόν αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού KC-135 Stratotanker, αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται για τον ανεφοδιασμό άλλων αεροσκαφών εν πτήσει. Έξι αεροπλάνα παρόμοιου μοντέλου διακρίνονται σε φωτογραφίες της 2ας Μαΐου.

Παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θέλει ένα ”πραγματικό τέλος” στη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν επίσης χθες, Δευτέρα ότι θα αναπτύξουν ”πρόσθετους πόρους” στην περιοχή η οποία περιλαμβάνει τη Μέση Ανατολή και θα ενισχύσουν τους ”αμυντικούς της μηχανισμούς”.

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Nimitz, που διέσχιζε τη Νότια Σινική Θάλασσα, κατευθύνθηκε δυτικά προς τη Μέση Ανατολή τη Δευτέρα, σύμφωνα με τον ιστότοπο Marine Traffic, που παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις θέσεις των πλοίων σε όλο τον κόσμο.

Η Ουάσινγκτον επίσης ανέπτυξε εκ νέου περίπου 30 αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού των ΗΠΑ σε βάσεις στην Ευρώπη.

22.55 Ολοκληρώθηκε το έκτακτο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας στον Λευκό Οίκο

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Τραμπ με την ομάδα εθνικής ασφάλειας στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με το CNN. Η συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με την ομάδα εθνικής ασφάλειας στην Αίθουσα Eπιχειρήσεων διήρκεσε για περισσότερο από μία ώρα.

Η συνάντηση έγινε καθώς ο Τραμπ ”ζυγίζει” αν οι ΗΠΑ θα πρέπει να εμπλακούν περαιτέρω στη σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν. Έφυγε από τη σύνοδο κορυφής της Ομάδας των 7 στον Καναδά μία ημέρα νωρίτερα χθες για να επιστρέψει στην Ουάσινγκτον.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε νωρίτερα την εκτίμηση της διευθύντριας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (DNI) Τάλσι Γκάμπαρντ ότι το Ιράν δεν αναπτύσσει πυρηνικά όπλα, αντικρούοντας δημοσίως την επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών του για πρώτη φορά από την έναρξη της δεύτερης θητείας του στον Λευκό Οίκο.

Απορρίπτοντας την κρίση της Γκάμπαρντ, ο πρόεδρος Τραμπ φάνηκε να υιοθετεί την αιτιολόγηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου για τα αεροπορικά πλήγματα που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον στρατιωτικών και πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Ιράν, αφού ο ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε πως η Τεχεράνη είναι στα πρόθυρα απόκτησης πυρηνικού όπλου.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος (Air Force One) κατά την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον από τη σύνοδο κορυφής της G7 στον Καναδά, ο Τραμπ ρωτήθηκε πόσο κοντά θεωρεί πως βρίσκεται το Ιράν στην απόκτηση πυρηνικού όπλου. «Πολύ κοντά», απάντησε.

Όταν του επισημάνθηκε πως η Γκάμπαρντ κατέθεσε ενώπιον του Κογκρέσου τον Μάρτιο ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών εξακολουθεί να πιστεύει πως η Τεχεράνη δεν επιδιώκει την ανάπτυξη πυρηνικής κεφαλής, ο Τραμπ επέμεινε: «Δεν με ενδιαφέρει τι είπε. Νομίζω ότι (οι Ιρανοί) είναι πολύ κοντά στην απόκτησή της».

Το Ιράν έχει κατ’ επανάληψη αρνηθεί πως επιδιώκει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, διαβεβαιώνοντας πως το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου αφορά αποκλειστικά μη στρατιωτικούς σκοπούς.

22:31 O Μακρόν θεωρεί ως «το μεγαλύτερο λάθος» μια πιθανή αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη με στρατιωτικά μέσα

https://www.huffingtonpost.gr/entry/makron-e-allaye-kathestotos-sto-iran-tha-odeyoese-se-chaos-dichasmenes-yermania-yallia-yia-to-iran_gr_6851bf0ae4b025ec9a1a9370

21:54 IDF: Το Ισραήλ «χτύπησε βαθιά» το Ιράν

Ο εκπρόσωπος της Ισραηλινής Άμυνας Έφι Ντεφρίν μόλις πραγματοποίησε ενημέρωση των μέσων ενημέρωσης.

″Χτυπήσαμε βαθιά, πλήττοντας τις πυρηνικές, βαλλιστικές και διοικητικές δυνατότητες του Ιράν”, λέει.

Ο Ντεφρίν λέει ότι το Ισραήλ σκότωσε κατά τη διάρκεια της νύχτας άλλο ένα σημαντικό μέλος της ιρανικής ασφάλειας, τον Αλί Σαντμανί. Ο ισραηλινός στρατός το είχε ήδη ανακοινώσει αυτό σε μια από τις ενημερώσεις του νωρίτερα σήμερα.

″Οι IDF εξουδετέρωσαν τον Αλί Σαντμάνι, τον αρχηγό του γενικού επιτελείου του καθεστώτος εν καιρώ πολέμου. Ο Σαντμάνι κατείχε το ρόλο αυτό για μόλις τέσσερις ημέρες πριν συναντήσει την ίδια μοίρα με τον προκάτοχό του”, ανέφερε ο Ντεφρίν.

Video released by @IDFSpokesperson Ellie Defrin as Day 5 of Operation Rising Lion (a reference to both Israel and Persia) begins. Israel is destroying Iran’s remaining ballistic missile launchers to end the threat to Israeli civilians. Also hitting regime/nuclear targets. pic.twitter.com/2GddMmRElC — Joel Pollak (@joelpollak) June 17, 2025

Ανέλαβε τον ρόλο αυτό μετά τον θάνατο του προκατόχου του Γκολαμαλί Ρασίντ σε ισραηλινό πλήγμα την περασμένη εβδομάδα.

Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για τον θάνατο του Σαντμανί στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Ντεφρίν δήλωσε επίσης ότι το Ισραήλ ”αντιμετωπίζει απειλές σε πολλά μέτωπα”.

″Ενώ εργαζόμαστε για να απομακρύνουμε τις απειλές από το Ιράν, εξακολουθούμε να πολεμάμε τον εκπρόσωπό τους, τη Χαμάς, στη Γάζα”, λέει.

Λέει ότι η Χαμάς εξακολουθεί να κρατάει 53 ομήρους ”σε βάναυσες συνθήκες”.

″Δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να επιστρέψουν στην πατρίδα τους”, λέει ο εκπρόσωπος.

21.10 Νέες αναφορές των μέσων ενημέρωσης για νέες εκρήξεις στην ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη

Το πρακτορείο ειδήσεων AFP μεταδίδει ότι έχουν ακουστεί δυνατές εκρήξεις σε όλη την πόλη. Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Irna του Ιράν αναφέρει ”συνεχείς και έντονες” εκρήξεις

21:07 Ο Τραμπ συγκαλεί έκτακτο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας

Έκτακτο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας με αντικείμενο τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συγκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επικαλούμενο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Η σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Λευκού Οίκου συμπίπτει με την αλλαγή ρητορικής του προέδρου Τραμπ εναντίον του Ιράν και του ανώτατου ηγέτη του, του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με το ενδεχόμενο ανάληψης στρατιωτικής δράσης από τις ΗΠΑ.

20.38 Το Ιράν προειδοποιεί τους κατοίκους του Τελ Αβίβ και της Χάιφα να απομακρυνθούν ”για να σώσουν τις ζωές τους”

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν αναφέρει σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που αναρτήθηκε από ιρανικά πρακτορεία στους κατοίκους του Ισραήλ ότι ”ειδικά το Τελ Αβίβ και η Χάιφα πρέπει να εκκενωθούν το συντομότερο δυνατό για να σώσουν τις ζωές τους οι κάτοικοι”.

Ο υποστράτηγος Αμπντολραχίμ Μουσαβί λέει επίσης ότι ”οι επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέχρι στιγμής ήταν μια προειδοποίηση για αποτροπή” και ότι η ”τιμωρητική επιχείρηση” από το Ιράν ”θα πραγματοποιηθεί σύντομα”.

General Abdolrahim Mousavi, Chief of Staff of Armed Forces of the Islamic Republic of Iran said today that the Iranian operations against Israel so far has been for deterrence & the next phase of operation will be for punishing.

He also asked Tel Aviv & Haifa residents to leave. pic.twitter.com/KQ372jvjWq — Mehdi H. (@mhmiranusa) June 17, 2025

Λίγο νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον ισραηλινών αεροπορικών βάσεων απ’ όπου, σύμφωνα με τους ίδιους, μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν για να βομβαρδίσουν την ιρανική επικράτεια.

«Σε αυτό το νέο κύμα επιθέσεων, μία πυραυλική επιχείρηση μεγάλης κλίμακας διεξήχθη εναντίον αεροπορικών βάσεων του στρατού του σιωνιστικού καθεστώτος, οι οποίες είναι οι βάσεις απ’ όπου μαχητικά αεροσκάφη του καθεστώτος απογειώνονται προς την αγαπημένη χώρα μας», είπαν οι Φρουροί σε ανακοίνωση που μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν.

Αν και οι ιρανικές επιθέσεις έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 24 Ισραηλινούς από την Παρασκευή, οι περισσότεροι ιρανικοί πύραυλοι έχουν σταματήσει από τα συστήματα αεράμυνας του Ισραήλ.

20:04 Κόκκινος συναγερμός στην περιοχή της Ντιμόνα, έπειτα από την εκτόξευση ιρανικών πυραύλων

Σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν απόψε στην περιοχή της Ντιμόνα, έπειτα από ρίψεις πυραύλων από το Ιράν, έγινε γνωστό από τον ισραηλινό στρατό που αναφερόταν σε μια πόλη στο νότιο Ισραήλ γνωστή κυρίως για τον πυρηνικό σταθμό της.

«Πριν από λίγο, σειρήνες συναγερμού ήχησαν σε διάφορες περιοχές του Ισραήλ, έπειτα από την αναγνώριση πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το κράτος του Ισραήλ», λέει ένα στρατιωτικό ανακοινωθέν.

Ο ιστότοπος της διοίκησης εσωτερικού μετώπου του ισραηλινού στρατού διευκρινίζει πως μεταξύ των ζωνών που βρίσκονται σε ύψιστη επιφυλακή είναι η περιοχή της Ντιμόνα.

URGENT | Columns of smoke rising the Dimona Nuclear reactor. pic.twitter.com/OOmAUM3iWG — zaine (@bullythepoor) June 17, 2025

19:48 Ισραηλινός στρατός: «Θα τελειώσουμε με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν σε μια με δύο εβδομάδες»

H Maxar Satellite Imagery δείχνει μια επικαιροποιημένη επισκόπηση των εγκαταστάσεων εμπλουτισμού της Νατάνζ μετά τις πρόσφατες αεροπορικές επιδρομές. Δεν είναι ορατές νέες ζημιές, αλλά οι γύρω περιοχές παρουσιάζουν σημάδια δραστηριότητας καθαρισμού: Δορυφορική εικόνα (c) 2025 Maxar Technologies. Maxar via Getty Images

Ο ισραηλινός στρατός εκτιμά ότι θα επιτύχει τους στόχους του κατά του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν μέσα σε μία ή δύο εβδομάδες, ανέφεραν αξιωματούχοι των IDF στους δημοσιογράφους.

Το Ισραήλ ξεκίνησε την επιχείρηση στο Ιράν με στόχο την εξάλειψη της «υπαρξιακής απειλής» του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και των βαλλιστικών πυραύλων που διαθέτει η Ισλαμική Δημοκρατία.

Οι IDF έχουν μέχρι στιγμής βομβαρδίσει δύο ιρανικές εγκαταστάσεις πυρηνικού εμπλουτισμού, στη Νατάνζ και στο Ισφαχάν, και έχουν προκαλέσει ζημιές και στις δύο. Έχει επίσης σκοτώσει τουλάχιστον εννέα βασικούς πυρηνικούς επιστήμονες που εργάζονταν – σύμφωνα με το Ισραήλ – πάνω σε μια βόμβα και έχει πλήξει πολλές άλλες εγκαταστάσεις που υποστηρίζουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων γραφείων και κέντρων διοίκησης.

Ο στρατός έχει μέχρι στιγμής αρνηθεί ότι έπληξε την υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση στο Φόρντο, αλλά λέει ότι βρίσκεται στην «τράπεζα στόχων» του. Ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ δήλωσε νωρίτερα ότι το Φόρντο είναι «ένα ζήτημα που σίγουρα θα αντιμετωπιστεί».

Οι IDF λένε επίσης ότι περίπου το 40% των εκτοξευτών βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, δηλαδή περίπου 200, έχουν καταστραφεί ή εξουδετερωθεί μέχρι στιγμής εν μέσω της επιχείρησης. Αυτό προφανώς έπαιξε επίσης ρόλο στον περιορισμό των πυραυλικών πυρών του Ιράν κατά του Ισραήλ τις τελευταίες δύο ημέρες.

19:46 Οι ΗΠΑ στέλνουν μαχητικά αεροσκάφη στη Μέση Ανατολή

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αναπτύσσουν περισσότερα μαχητικά αεροσκάφη στη Μέση Ανατολή, ενισχύοντας την στρατιωτική δύναμη των ΗΠΑ στην περιοχή εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, δήλωσαν τρεις αμερικανοί αξιωματούχοι.

Ένας εξ αυτών διευκρίνισε ότι μεταξύ των αμερικανικών αεροσκαφών που αναπτύσσονται στην περιοχή της Μέσης Ανατολής είναι μαχητικά F-16, F-22 και F-35.

Οι άλλοι δύο αξιωματούχοι έσπευσαν να υπογραμμίσουν τον αμυντικό χαρακτήρα της ανάπτυξης μαχητικών αεροσκαφών, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί άλλωστε για την κατάρριψη πυραύλων και drones.

19:39 Τραμπ: Ξέρουμε ακριβώς πού κρύβεται ο Χαμενεΐ, παραδοθείτε άνευ όρων

Λίγα λεπτά αργότερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανήρτησε νέο μήνυμα στο Truth Social.

Ο πρόεδρος Τραμπ έγραψε πως οι ΗΠΑ γνωρίζουν ακριβώς πού «κρύβεται» ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ότι αποτελεί εύκολο στόχο, ωστόσο δεν θα τον σκοτώσουν, τουλάχιστον όχι προς το παρόν.

«Γνωρίζουμε ακριβώς πού κρύβεται ο αυτοαποκαλούμενος «Ανώτατος Ηγέτης». Αποτελεί έναν εύκολο στόχο, όμως είναι ασφαλής εκεί- Δεν θα τον βγάλουμε από τη μέση (σκοτώσουμε!), τουλάχιστον όχι προς το παρόν. Όμως, δεν θέλουμε πυραύλους να εκτοξεύονται εναντίον αμάχων ή Αμερικανών στρατιωτών. Η υπομονή μας εξαντλείται», ήταν το μήνυμα του Αμερικανού προέδρου στο Truth Social.

Επιπλέον, ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε μια «άνευ όρων παράδοση» σε ένα άλλο μήνυμά του σχετικά με το Ιράν.

19:07 Τραμπ: ”Έχουμε πλέον πλήρη και ολοκληρωτικό έλεγχο του ουρανού πάνω από το Ιράν”

Αν και οι αμερικανικές δυνάμεις δεν έχουν ανακοινώσει άμεση εμπλοκή στις εχθροπραξίες, ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social: ”Έχουμε πλέον τον πλήρη και ολοκληρωτικό έλεγχο του ουρανού πάνω από το Ιράν”.

Δεν είναι σαφές σε ποιον αναφέρεται το ”εμείς” στη δήλωση.

″Το Ιράν είχε καλά εναέρια ραντάρ και άλλο αμυντικό εξοπλισμό, και μάλιστα άφθονο, αλλά δεν συγκρίνεται με τα κατασκευασμένα στην Αμερική ”πράγματα”. Κανείς δεν το κάνει καλύτερα από τις παλιές καλές ΗΠΑ”, έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

19:05 Η Τεχεράνη ανακοίνωσε μια νέα σειρά επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο

Το Ιράν εξαπέλυσε μια νέα σειρά επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ, μετέδωσε σήμερα το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της χώρας, την ώρα που η στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ των δύο χωρών συνεχίζεται για πέμπτη συναπτή ημέρα.

«Το δέκατο κύμα της επιχείρησης Ειλικρινής Υπόσχεση 3 εναντίον των κατεχόμενων εδαφών (Ισραήλ) ξεκίνησε», ανέφερε η ιρανική τηλεόραση, ενώ το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim έκανε λόγο για «επιθέσεις με ντρόουν και πυραύλους» που διεξάγουν οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

19:01 Βανς: Ο Τραμπ μπορεί να αναλάβει ”περαιτέρω δράση” για να σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου στο Ιράν

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς λέει ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ”μπορεί να αποφασίσει ότι πρέπει να αναλάβει περαιτέρω δράση” για να τερματίσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρει ότι το Ιράν έχει ”εμπλουτίσει ουράνιο πολύ πάνω από το επίπεδο που είναι απαραίτητο για οποιοδήποτε πολιτικό σκοπό” και ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ ”μπορεί να αποφασίσει ότι πρέπει να αναλάβει περαιτέρω δράση για να τερματίσει τον ιρανικό εμπλουτισμό”.

Ο Βανς επαίνεσε τη «συγκράτηση» του Τραμπ, σημειώνοντας ότι διατηρεί τον στρατό προσηλωμένο στην προστασία των αμερικανικών δυνάμεων και των αμάχων. «Δεν έχω δει ούτε ένα πειστικό επιχείρημα που να δικαιολογεί την παραβίαση των υποχρεώσεων μη διάδοσης από το Ιράν», πρόσθεσε.

Κατέληξε τονίζοντας πως ο Τραμπ «ενδιαφέρεται να χρησιμοποιεί τον αμερικανικό στρατό μόνο για να εξυπηρετεί τους στόχους του αμερικανικού λαού. Ό,τι κι αν κάνει, αυτό είναι το επίκεντρό του».

Look, I'm seeing this from the inside, and am admittedly biased towards our president (and my friend), but there's a lot of crazy stuff on social media, so I wanted to address some things directly on the Iran issue:



First, POTUS has been amazingly consistent, over 10 years, that… — JD Vance (@JDVance) June 17, 2025

18:57 Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε την σθεναρή υποστήριξή του προς το Ισραήλ στις επιθέσεις του κατά του Ιράν, μιλώντας στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G7 στον Καναδά.

https://www.huffingtonpost.gr/entry/merts-to-israel-kanei-te-vromike-doeleia-yia-oloes-mas-antimetopizontas-to-iran_gr_68518a70e4b0e5badb47062f

17:36 Αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν στην κεντρική και δυτική Τεχεράνη το απόγευμα της Τρίτης.

Οι ακριβείς τοποθεσίες και οι πιθανοί στόχοι στην ιρανική πρωτεύουσα δεν ήταν άμεσα σαφείς.

Ένας δημοσιογράφος του AFP άκουσε μια σειρά από δυνατές εκρήξεις στη βόρεια Τεχεράνη, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει για πέμπτη ημέρα τα πλήγματά του κατά των στρατιωτικών και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν.

Δεν ήταν αμέσως σαφές αν οι εκρήξεις ήταν αποτέλεσμα επερχόμενων ισραηλινών πλήξεων ή πυρών της ιρανικής αεράμυνας.

Λίγο νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός έκανε γνωστό πως βομβάρδισε πυραυλικές εγκαταστάσεις στο δυτικό Ιράν, σύμφωνα με μία ανακοίνωση που εκδόθηκε.

«Πριν από λίγο, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία πραγματοποίησε μια σειρά πληγμάτων στο δυτικό Ιράν», αναφέρεται στο στρατιωτικό ανακοινωθέν, σύμφωνα με το οποίο «εγκαταστάσεις όπως και δεκάδες εκτοξευτήρες πυραύλων εδάφους-εδάφους στοχοθετήθηκαν».

Εκρήξεις ακούστηκαν το απόγευμα τοπική ώρα στο Ισφαχάν, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Mehr, μεσούσης της στρατιωτικής κλιμάκωσης μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ.

«Εκρήξεις ακούστηκαν ανατολικά και βόρεια του Ισφαχάν και η αντιαεροπορική άμυνα ενεργοποιήθηκε για να αντιμετωπίσει τους εχθρικούς στόχους», ανέφερε το Mehr.

Το Ισφαχάν, μεγάλη πόλη στο κεντρικό Ιράν, διαθέτει ένα κέντρο εμπλουτισμού ουρανίου.

BREAKING 🔴🔴



Isfahan, Iran is under constant bombardment and is home to key IRGC and military assets, including the 8th Najaf Ashraf Division, missile production centers, an IRGC Aerospace base, F-14 airbase, nuclear fuel facilities, and chemical propellant factories. pic.twitter.com/HNHEiPUpsd — Open Source Intel (@Osint613) June 17, 2025

Σειρήνες που προειδοποιούν για επίθεση με ιρανικούς πυραύλους ακούστηκαν σήμερα στην περιοχή του Τελ-Αβίβ και σε τοποθεσίες του βορείου Ισραήλ μετά τους ιρανικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν προς το έδαφος του Ισραήλ, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Οι IDF λένε ότι οι περισσότεροι από τους βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν στο Ισραήλ από το Ιράν πριν από λίγο καιρό αναχαιτίστηκαν από την αεράμυνα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των IDF, εκτοξεύθηκαν λιγότεροι από 10 πύραυλοι.

Η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου λέει ότι οι πολίτες στις περιοχές όπου ήχησαν οι σειρήνες μπορούν πλέον να εγκαταλείψουν τα καταφύγια.

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες αναφορές για πρόσκρουση πυραύλων. Οι ισραηλινές ιατρικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δεν έχουν αναφέρει τραυματίες.

Το IRNA αναφέρει ότι οι ιρανικές δυνάμεις εκτόξευσαν οκτώ πυραύλους κατά του Ισραήλ στην τελευταία ομοβροντία.

Το Ιράν εκτοξεύει λιγότερα βλήματα σε ένα ενιαίο κύμα κατά του Ισραήλ τις τελευταίες δύο ημέρες σε σύγκριση με τις πρώτες ημέρες του πολέμου, όταν εκτόξευε δεκάδες πυραύλους κάθε φορά.

