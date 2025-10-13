Ένα τεταμένο σκηνικό εκτυλίχθηκε ζωντανά στην εκπομπή «This Week» του ABC News, όταν ο παρουσιαστής Τζορτζ Στεφανόπουλος ήρθε σε σφοδρή αντιπαράθεση με τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζ. Ντι. Βανς, με αποτέλεσμα να διακόψει αιφνιδίως τη συνέντευξη στον αέρα και να πάει σε διαφημίσεις, αναφέρει το People.

Η ένταση ξέσπασε όταν ο Στεφανόπουλος ζήτησε από τον Βανς να σχολιάσει τα δημοσιεύματα που εμπλέκουν τον πρώην αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ, Τομ Χόμαν, σε υπόθεση φερόμενης δωροδοκίας. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλέστηκε ο παρουσιαστής, ο Χόμαν φέρεται να ηχογραφήθηκε από το FBI τον Σεπτέμβριο του 2024 να δέχεται 50.000 δολάρια σε μετρητά μέσα σε σακούλα γνωστής αλυσίδας εστιατορίων – ρεπορτάζ που είχε αποκαλύψει το MSNBC.

Ο Βανς απάντησε με οργή, απορρίπτοντας τα στοιχεία ως «απολύτως ψευδή» και κατηγορώντας τον δημοσιογράφο ότι «κυνηγάει αριστερίστικα φαντάσματα». «Δεν ξέρω για ποια κασέτα μιλάτε, Τζορτζ. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη για τίποτα απ’ αυτά. Και αυτός είναι ο λόγος που όλο και λιγότεροι βλέπουν την εκπομπή σας», είπε χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος.

Ο Στεφανόπουλος αντέδρασε άμεσα, απαντώντας: «Δεν πρόκειται για ιδεολογικό αφήγημα· είναι μια απλή ερώτηση: δέχτηκε ή όχι 50.000 δολάρια, όπως φέρεται να ακούγεται στην ηχογράφηση;». Όταν ο Βανς απέφυγε να απαντήσει ευθέως, ο παρουσιαστής έκλεισε απότομα τη συνέντευξη, λέγοντας απλώς: «Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας».

Η αντιπαράθεση ήρθε λίγο μετά το κλείσιμο της υπόθεσης από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, το οποίο είχε καταλήξει –με κοινή ανακοίνωση του διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ, και του αναπληρωτή γενικού εισαγγελέα, Τοντ Μπλανς– ότι «δεν προέκυψαν αξιόπιστες ενδείξεις εγκληματικής πράξης». Ο Λευκός Οίκος τότε είχε χαρακτηρίσει την έρευνα «πολιτικά υποκινούμενη», ενώ κύκλοι της κυβέρνησης Τραμπ έκαναν λόγο για «απόπειρα παγίδευσης» του Χόμαν.

Vice President JD Vance stands by White House “border czar” Tom Homan's denial over allegations Homan accepted $50,000 in an FBI sting: “The FBI has not prosecuted him. I've never seen any evidence that he's engaged in criminal wrongdoing.” https://t.co/sJ4tt6IqDn pic.twitter.com/pd6t2ue3Qz — This Week (@ThisWeekABC) October 12, 2025

Το επεισόδιο με τον Βανς έρχεται σε δύσκολη συγκυρία για τον Στεφανόπουλο, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο εσωτερικών αναταράξεων στο ABC. Ο 63χρονος δημοσιογράφος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει επικρίσεις μετά το παραστράτημα του Δεκεμβρίου, όταν σε ζωντανή μετάδοση είχε αναφέρει εσφαλμένα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ “βρέθηκε ένοχος για βιασμό” στην υπόθεση της Ι. Τζιν Κάρολ – ενώ στην πραγματικότητα είχε καταδικαστεί για σεξουαλική κακοποίηση και συκοφαντική δυσφήμιση.

Η γκάφα αυτή οδήγησε το ABC, ιδιοκτησίας της Disney, να καταβάλει περίπου 15 εκατομμύρια δολάρια για την κάλυψη των νομικών εξόδων που ακολούθησαν, καθώς και 1 εκατομμύριο δολάρια για επιπλέον αποζημιώσεις, πλήγμα που θεωρήθηκε ιδιαίτερα επαχθές και ταπεινωτικό για τον ίδιο τον παρουσιαστή.