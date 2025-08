Ο Πολ Γκάλαχερ, ο μεγαλύτερος αδελφός των Νόελ και Λίαμ, του συγκροτήματος Oasis, διώκεται για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος μίας γυναίκας, έπειτα από μία έρευνα που ξεκίνησε το 2024, έγινε σήμερα γνωστό από την αστυνομία του Λονδίνου.

Ο 59χρονος Πολ Γκάλαχερ κατηγορείται για βιασμό, σεξουαλικές επιθέσεις, στραγγαλισμό και θανάσιμες απειλές σε βάρος μίας γυναίκας, ανέφερε ένας εκπρόσωπος Τύπου της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, επιβεβαιώνοντας μία πληροφορία της εφημερίδας The Telegraph.

Τα γεγονότα, για τα οποία κατηγορείται, διαδραματίστηκαν το διάστημα μεταξύ 2022 και 2024.

Οι πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας σε μια χρονική στιγμή, όπου τα δύο αδέλφια της οικογένειας Γκάλαχερ, που είχαν έως πρότινος εχθρικές σχέσεις, ο Νόελ και ο Λίαμ, αποφάσισαν να αφήσουν πίσω τις διαφορές τους για ένα reunion του συγκροτήματός τους Oasis. Από τις αρχές Ιουλίου, οι συναυλίες που δίνουν είναι sold-out.

