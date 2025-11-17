Ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σήμερα επίθεση κατά του τουρκικής ιδιοκτησίας πλοίου «Orinda», το οποίο ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι Ισμαήλ της Ουκρανίας, στην περιοχή της Οδησσού, κοντά στα σύνορα με τη Ρουμανία. Η επίθεση είχε σοβαρές συνέπειες, καθώς το πλοίο μετέφερε σημαντική ποσότητα υγραερίου (LPG) – περίπου 4.000 τόνους σύμφωνα με το δημοσίευμα στον ιστότοπο turkiyetoday – γεγονός που αύξησε κατακόρυφα τον κίνδυνο εκτεταμένης έκρηξης. Αμέσως μετά το πλήγμα ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στο σκάφος, προκαλώντας ανησυχία τόσο στις ουκρανικές όσο και στις τουρκικές αρχές.

Οι τοπικές υπηρεσίες προειδοποίησαν ότι η κατάσταση είναι «εξαιρετικά κρίσιμη», καθώς υπήρχε η πιθανότητα το φορτίο του πλοίου να εκραγεί ανά πάσα στιγμή. Για τον λόγο αυτό διατάχθηκε η εκκένωση περιοχών γύρω από το λιμάνι, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία του άμαχου πληθυσμού. Η Γενική Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων της Τουρκίας επιβεβαίωσε ότι τα 16 μέλη του πληρώματος κατάφεραν να εγκαταλείψουν το πλοίο χωρίς να τραυματιστεί κανείς. Όλοι μεταφέρθηκαν σε ασφαλή τοποθεσία, ενώ τουρκικοί κυβερνητικοί φορείς δήλωσαν πως παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και παραμένουν σε συνεχή επικοινωνία με τις ουκρανικές αρχές.

🔴 #LATEST — Russian forces hit Turkish-owned LPG vessel ORINDA at Ukraine’s Izmail Port, sparking fire; all 16 Turkish crew members evacuated safely pic.twitter.com/o3udO1ZEz1 — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) November 17, 2025

Στο σημείο έσπευσαν ουκρανικές πυροσβεστικές και σωστικές δυνάμεις, οι οποίες συνεχίζουν τις προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λόγω του εύφλεκτου φορτίου. Οι ουκρανικές αρχές ανέφεραν ότι θα ξεκινήσει λεπτομερής αξιολόγηση των ζημιών στο πλοίο και στις λιμενικές εγκαταστάσεις μόλις η πυρκαγιά τεθεί πλήρως υπό έλεγχο.

Την ίδια ώρα, οι ρουμανικές αρχές τέθηκαν επίσης σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού, καθώς το Ισμαήλ βρίσκεται απέναντι από χωριά στην ρουμανική όχθη του Δούναβη. Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε το γεγονός ότι οι φλόγες από την πυρκαγιά στο πλοίο έφθασαν σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το χωριό Πλαούρου. Σύμφωνα με το ρουμανικό τηλεοπτικό δίκτυο Digi24, μεταξύ 100 και 150 κατοίκων απομακρύνθηκαν προληπτικά από τις κατοικίες τους, ενώ η τοπική διοίκηση συντόνισε επιπλέον την απομάκρυνση ζώων και περιουσιών.

Ο δήμαρχος της περιοχής, Τουντόρ Τσερνέγκα, ανέφερε ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας πραγματοποιούν ελέγχους «σπίτι με σπίτι», προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κανείς δεν θα παραμείνει εντός της επικίνδυνης ζώνης. Παράλληλα, τόνισε ότι οι αρχές παρακολουθούν τον κίνδυνο μεγάλης έκρηξης που θα μπορούσε να έχει ευρύτερες επιπτώσεις στην περιοχή. Οι επιχειρήσεις εκκένωσης και πυρόσβεσης συνεχίζονται, ενώ η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστη.